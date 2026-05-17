Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вулверхэмптон – Фулхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Чемпионат Англии
Вулверхэмптон
17.05.2026 17:00 - : -
Фулхэм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
17 мая 2026, 12:02 |
165
0

Вулверхэмптон – Фулхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 17 мая в 17:00 по Киеву

17 мая 2026, 12:02 |
165
0
Вулверхэмптон – Фулхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
ФК Вулверхэмптон

В воскресенье, 17 мая, состоится поединок 37-го тура чемпионата Англии между «Вулверхэмптоном» и «Фулхэмом». По киевскому времени игра начнется в 17:00.

Вулверхэмптон

Для «волков» текущий сезон прошел просто ужасно – команда впервые за долгое время не смогла сохранить прописки в высшем дивизионе Англии. За 36 туров Премьер-лиги «Вулверхэмптон» завоевал только 18 очков, из-за чего и находится на последнем, 20 месте общего зачета. Пропасть в безопасную зону уже просто огромна – 20 зачетных пунктов.

В национальном кубке коллектив также не удивил, выбив на своем пути только второлигу «Шрусбери» и «Гримсби». Но вот на стадии 1/8 финала волки уступили «Ливерпулю» со счетом 1:3.

Фулхэм

У «дачников», учитывая их кадровые проблемы, дела обстоят куда лучше. После 36 поединков чемпионата Англии на балансе «Фулхэма» есть 48 баллов, позволяющих ему находиться на 11-й строчке общего зачета. Расстояние от топ-7 еще вполне достижимо – 5 зачетных пунктов за 2 игры до завершения соревнований.

В Кубке Англии лондонцам удалось обыграть «Мидлсбро» и «Сток Сити», однако в 1/8 финала коллектив уступил «Саутгемптону» со счетом 1:0.

Личные встречи

В последних 5-х играх между клубами небольшое преимущество имеет «Фулхэм». На балансе дачников 3 победы, а еще 2 победы завоевал «Вулверхэмптон».

Интересные факты

  • Безвыигрышная серия «Вулверхэмптона» продолжается уже 7 игр подряд.
  • Только в 1/5 предыдущих матчей «Фулхэма» было забито больше 2.5 гола.
  • «Вулверхэмптон» забил только 25 голов в текущем сезоне Премьер-лиги – самый плохой результат среди всех команд.

Прогноз Sport.ua: тотал менее 3 с коэффициентом 1.62 по линии БК betking.

Прогноз Sport.ua
Вулверхэмптон
17 мая 2026 -
17:00
Фулхэм
Тотал менее 3 1.62 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Хаби Алонсо – новый главный тренер Челси
Кривбасс – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Рух – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Вулверхэмптон Фулхэм прогнозы прогнозы на футбол чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Он сказал да! Назван следующий тренер Челси
Футбол | 17 мая 2026, 09:14 8
Он сказал да! Назван следующий тренер Челси
Он сказал да! Назван следующий тренер Челси

Команду возглавит Хаби Алонсо

Пономаренко хочет купить клуб из Лондона. Известна сумма предложения
Футбол | 17 мая 2026, 07:38 21
Пономаренко хочет купить клуб из Лондона. Известна сумма предложения
Пономаренко хочет купить клуб из Лондона. Известна сумма предложения

Матвей может перейти в «Брентфорд»

Ночная авантюра Динамо. Игроки киевлян после громкой победы сбежали в Париж
Футбол | 17.05.2026, 09:00
Ночная авантюра Динамо. Игроки киевлян после громкой победы сбежали в Париж
Ночная авантюра Динамо. Игроки киевлян после громкой победы сбежали в Париж
ОФИЦИАЛЬНО. Ярослав Ракицкий принял решение о своём будущем
Футбол | 16.05.2026, 19:49
ОФИЦИАЛЬНО. Ярослав Ракицкий принял решение о своём будущем
ОФИЦИАЛЬНО. Ярослав Ракицкий принял решение о своём будущем
ЧМ по хоккею. Шоу Австрии и Великобритании, победа Словакии
Хоккей | 16.05.2026, 16:45
ЧМ по хоккею. Шоу Австрии и Великобритании, победа Словакии
ЧМ по хоккею. Шоу Австрии и Великобритании, победа Словакии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Хаби Алонсо принял решение по поводу Мудрика перед назначением в Челси
Хаби Алонсо принял решение по поводу Мудрика перед назначением в Челси
16.05.2026, 08:25 4
Футбол
Императрица Рима. Свитолина переиграла Гауфф и завоевала трофей WTA 1000!
Императрица Рима. Свитолина переиграла Гауфф и завоевала трофей WTA 1000!
16.05.2026, 22:00 176
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский топ-клуб переманил коуча главного конкурента
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский топ-клуб переманил коуча главного конкурента
15.05.2026, 15:57
Баскетбол
Суркис поставил ультиматум Костюку в Динамо
Суркис поставил ультиматум Костюку в Динамо
16.05.2026, 07:54 22
Футбол
ЧМ по хоккею. Чемпион начал с поражения, победа сборной Чехии
ЧМ по хоккею. Чемпион начал с поражения, победа сборной Чехии
16.05.2026, 00:05 4
Хоккей
Арда Туран попросил у Шахтера трансфер известного футболиста
Арда Туран попросил у Шахтера трансфер известного футболиста
17.05.2026, 07:20 15
Футбол
Этому положен конец. Панатинаикос выступил с заявлением о Реброве
Этому положен конец. Панатинаикос выступил с заявлением о Реброве
16.05.2026, 10:11 12
Футбол
Старт финального матча WTA 1000 в Риме Свитолина – Гауфф отложен
Старт финального матча WTA 1000 в Риме Свитолина – Гауфф отложен
16.05.2026, 17:59 5
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем