В воскресенье, 17 мая, состоится поединок 37-го тура чемпионата Англии между «Вулверхэмптоном» и «Фулхэмом». По киевскому времени игра начнется в 17:00.



Вулверхэмптон



Для «волков» текущий сезон прошел просто ужасно – команда впервые за долгое время не смогла сохранить прописки в высшем дивизионе Англии. За 36 туров Премьер-лиги «Вулверхэмптон» завоевал только 18 очков, из-за чего и находится на последнем, 20 месте общего зачета. Пропасть в безопасную зону уже просто огромна – 20 зачетных пунктов.



В национальном кубке коллектив также не удивил, выбив на своем пути только второлигу «Шрусбери» и «Гримсби». Но вот на стадии 1/8 финала волки уступили «Ливерпулю» со счетом 1:3.



Фулхэм



У «дачников», учитывая их кадровые проблемы, дела обстоят куда лучше. После 36 поединков чемпионата Англии на балансе «Фулхэма» есть 48 баллов, позволяющих ему находиться на 11-й строчке общего зачета. Расстояние от топ-7 еще вполне достижимо – 5 зачетных пунктов за 2 игры до завершения соревнований.



В Кубке Англии лондонцам удалось обыграть «Мидлсбро» и «Сток Сити», однако в 1/8 финала коллектив уступил «Саутгемптону» со счетом 1:0.



Личные встречи



В последних 5-х играх между клубами небольшое преимущество имеет «Фулхэм». На балансе дачников 3 победы, а еще 2 победы завоевал «Вулверхэмптон».



Интересные факты

Безвыигрышная серия «Вулверхэмптона» продолжается уже 7 игр подряд.

Только в 1/5 предыдущих матчей «Фулхэма» было забито больше 2.5 гола.

«Вулверхэмптон» забил только 25 голов в текущем сезоне Премьер-лиги – самый плохой результат среди всех команд.

Прогноз Sport.ua: тотал менее 3 с коэффициентом 1.62 по линии БК betking.