В воскресенье, 17 мая, состоялся матч 37-го тура чемпионата Англии, в котором встретились «Эвертон» и «Сандерленд».

Поединок проходил на «Хилл Дикинсон Стэдиум».

Хозяева поля первыми вышли вперед, но по ход поединка потеряли сове преимущество и уступили со счетом 1:3.

Полный матч на поле провел украинский фулбек «ирисок» Виталий Миколенко, бе резултаттивных действий.

Английская Премьер-лига. 37-й тур

Эвертон – Сандерленд – 1:3

Голы: Рель, 43 – Бробби, 59, Ле Фе, 81, Исидор, 90+1

