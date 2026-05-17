В воскресенье, 17 мая, состоится поединок 37-го тура чемпионата Англии между «Эвертоном» и «Сандерлендом». По киевскому времени игра начнется в 17:00.



Эвертон



Коллектив Дэвида Моеса в текущем сезоне демонстрирует действительно неплохие результаты, хотя в последних играх команда немного сдала. В общей сложности, за 36 матчей Премьер-лиги на балансе «ирисок» уже 49 баллов, позволяющих им находиться на 10-м месте турнирной таблицы. Однако расстояние от 7-й ступени и зоны еврокубков небольшое – 4 очка.



Кубок Англии «Эвертон» покинул на стадии 1/32 финала после поражения против того же «Сандерленда» в серии пенальти.



Сандерленд



Первый за почти десятилетие сезон «черных кошек» в Премьер-лиге сложился для них вполне неплохо. После 36 туров на балансе «Сандерленда» есть 48 зачетных пунктов, благодаря которым он находится на 12-й позиции общего зачета. Как и в случае «Эвертона», расстояние от зоны еврокубков невелико – 5 очков.



В Кубке Англии коллектив выбил «Эвертон» и «Оксфорд Юнайтед», однако уступил перволиговый «Порт Вейл» в 1/8 финала.



Личные встречи



Текущими составами коллективы встречались всего дважды – в 10-м туре Премьер-лиги и 1/32 финала Кубка Англии. Оба матча завершились вничью 1:1, однако в кубке «Сандерленд» торжествовал в серии пенальти.



Интересные факты

«Эвертон» не побеждает уже 5 матчей Премьер-лиги подряд.

В каждом из 6 предыдущих матчей «Эвертона» было забито больше 2.5 гола.

За 9 последних выездных матчей «Сандерленд» победил всего 1 раз.

Прогноз Sport.ua: обе команды забьют с коэффициентом 1.8 по линии БК betking.