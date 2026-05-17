Чемпионат Франции
Нант
17.05.2026 22:00 – Матч прерван, 31’ 0 : 0
Тулуза
Франция
17 мая 2026, 23:17 | Обновлено 17 мая 2026, 23:36
ОФИЦИАЛЬНО. Матч Нант – Тулуза отменен из-за беспорядков фанатов

Дальнейшая судьба поединка последнего, 34-го тура Лиги 1 пока что неизвестна

Матч последнего, 34-го тура Лиги 1 2025/26 Нант – Тулуза, который стартовал в 22:00 по Киеву на стадионе Божуар, не будет доигран 17 мая.

На 22-й минуте болельщики устроили беспорядки на стадионе и выбежали на поле. Игроки ушли в подтрибунное помещение и так и не вернулись обратно.

После экстренного совещания с представителями обоих клубов, префектом департамента Луара-Атлантик, представителем полиции (делегат LFP Оливье Шово) и главным судьей матча Стефаном Фраппаром на пресс-конференции было объявлено, что матч не возобновится.

«Болельщики выбежали на поле, устроив пиротехническое шоу и бросая разные предметы. Эта ситуация вынудила судей и обе команды вернуться в раздевалки. Решение – окончательно отмененить матч на сегодня по решению префекта в целях безопасности», – заявил Фраппар.

Нант вылетел в Лигу 2 по итогам этого сезона. Матч с Тулузой – последний для 74-летнего боснийского специалиста Вахида Халилходжича в его тренерской карьере.

Когда болельщики выбежали на поле, то направились в сторону тренерского штаба команды. Игроки покинули поле, а вот Халилходжич очень хотел остаться и выкрикивал оскорбления в адрес приближавшихся к нему фанатов.

Предположительно, ультрас Нант недоволен действиями руководства клуба, в частности польским бизнесменом Вальдемаром Кита, который не присутствовал на стадионе.

Дальнейшая судьба поединка Нант – Тулуза пока что неизвестна.

ФОТО. Беспорядки фанатов во время матча Нант – Тулуза

