ОФИЦИАЛЬНО. Матч Нант – Тулуза отменен из-за беспорядков фанатов
Дальнейшая судьба поединка последнего, 34-го тура Лиги 1 пока что неизвестна
Матч последнего, 34-го тура Лиги 1 2025/26 Нант – Тулуза, который стартовал в 22:00 по Киеву на стадионе Божуар, не будет доигран 17 мая.
На 22-й минуте болельщики устроили беспорядки на стадионе и выбежали на поле. Игроки ушли в подтрибунное помещение и так и не вернулись обратно.
После экстренного совещания с представителями обоих клубов, префектом департамента Луара-Атлантик, представителем полиции (делегат LFP Оливье Шово) и главным судьей матча Стефаном Фраппаром на пресс-конференции было объявлено, что матч не возобновится.
«Болельщики выбежали на поле, устроив пиротехническое шоу и бросая разные предметы. Эта ситуация вынудила судей и обе команды вернуться в раздевалки. Решение – окончательно отмененить матч на сегодня по решению префекта в целях безопасности», – заявил Фраппар.
Нант вылетел в Лигу 2 по итогам этого сезона. Матч с Тулузой – последний для 74-летнего боснийского специалиста Вахида Халилходжича в его тренерской карьере.
Когда болельщики выбежали на поле, то направились в сторону тренерского штаба команды. Игроки покинули поле, а вот Халилходжич очень хотел остаться и выкрикивал оскорбления в адрес приближавшихся к нему фанатов.
Предположительно, ультрас Нант недоволен действиями руководства клуба, в частности польским бизнесменом Вальдемаром Кита, который не присутствовал на стадионе.
Дальнейшая судьба поединка Нант – Тулуза пока что неизвестна.
ФОТО. Беспорядки фанатов во время матча Нант – Тулуза
La rencontre entre le @FCNantes et le @ToulouseFC est arrêtée et ne reprendra pas ce soir. ❌#FCNTFC— Ligue 1 McDonald's (@Ligue1) May 17, 2026
Interrompu à la 22e minute en raison de fumigènes lancés et de l'envahissement de la pelouse de la Beaujoire, le match de la 34e et dernière journée entre Nantes et Toulouse ne reprendra pas dimanche soir. https://t.co/tzt4Qvr7Qd pic.twitter.com/ipVGNLlVFb— L'Équipe (@lequipe) May 17, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В тренерском штабе Костюка грядут перемены
Вратарь не впечатлил в этом сезоне, ему купят конкурента