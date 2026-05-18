Чемпионат Франции
Страсбург
17.05.2026 22:00 – FT 5 : 4
Монако
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
18 мая 2026, 10:49 | Обновлено 18 мая 2026, 11:07
Итоговая таблица Лиги 1. ПСЖ с Забарным – чемпион. Кто вышел в еврокубки?

«Лион» с Яремчуком проиграл Лансу 0:4, «Страсбург» и «Монако» выдали зарубу на 9 голов

Getty Images/Global Images Ukraine. ПСЖ

17 мая завершился последний, 34-й тур Лиги 1 сезона 2025/26.

«ПСЖ» в последнем туре потерпел сенсационное поражение в столичном дерби от «Парижа» – 1:2. Подопечные Луиса Энрике вместе с Ильей Забарным еще в прошлом туре гарантировали себе чемпионство – финалисты Лиги чемпионов завершили чемпионат Франции на первом месте с 76 очками.

Серебряные медали забрал «Ланс», который в 34-м туре одержал сокрушительную победу над «Лионом» со счетом 4:0. У «Ланса» 70 пунктов на момент завершения национального первенства.

Итоговую третью позицию занял «Лилль». В последнем туре команда неожиданно проиграла «Осеру» 0:2, но сумела сохранить третью строчку благодаря вышеупомянутому поражению «Лиона» – 61 очко.

«Ткачи» вместе с украинским форвардом Романом Яремчуком стали четвертыми, набрав 60 баллов. Коллектив Паулу Фонсеки рисковал опуститься на пятое место, но «Ренн» (59 очков) проиграл «Марселю» 1:3 и не сумел обойти «Лион».

«Марсель» благодаря победе над «Ренном» также набрал 59 очков и поднялся на пятое место, а красно-черные стали шестыми.

По итогам сезона в Лиге 1 во второй дивизион опустятся «Нант» (17-е место, 23 очка) и «Мец» (18-е место, 17 баллов). «Нант» матч 34-го тура пока что не доиграл – на 22-й минуте встречи с «Тулузой» болельщики команды устроили беспорядки, выбежав на поле, и поединок пришлось перенести.

«Ницца», которая заняла 16-ю строчку, еще поборется за выживание – «орлятам» предстоит провести стыковой матч с «Сент-Этьеном», в котором и определится участник Лиги 1 на следующий сезон.

Лига 1 2025/26. Итоги сезона

  • Чемпион – ПСЖ (76 очков)
  • Участники Лиги чемпионов от Франции (основной этап): ПСЖ, Ланс, Лилль
  • Обладатель путевки в Q3 Лиги чемпионов – Лион
  • Обладатель путевки в Лигу Европы (основной этап) – Марсель
  • Обладатель путевки в Q4 Лиги конференций – Ренн
  • Команды, которые вылетели в Лигу 2 – Нант, Мец
  • Команда, которая отправится в стыковые матчи (борьба за выживание) – Ницца

Чемпионат Франции. 34-й тур

Лилль – Осер – 0:2

Голы: Синайоко, 32, 90

Лорьян – Гавр – 0:2

Голы: Файе, 33 (автогол), Сумаре, 62

Ницца – Мец – 0:2

Лион – Ланс – 0:4

Голы: Саид, 20, 32, Сотока, 45+1, Товен, 52

Марсель – Ренн – 3:1

Голы: Хойбьерг, 2, Гуири, 20, Обамеянг, 55 – Лепауль, 84

Париж – ПСЖ – 2:1

Голы: Гори, 76, 90+4 – Баркола, 50

Страсбург – Монако – 5:4

Голы: Годо, 34, 84, Морейра, 58, Нанаси, 61, 72 – Камара, 10, 42, Фати, 45+2, Дукуре, 55 (автогол)

Брест – Анже – 2:1

Голы: Дель Кастильо, 55 – Сбаи, 60

События матча

84’
ГОЛ ! Мяч забил Маршал Годо (Страсбург), асcист Диегу Морейра.
72’
ГОЛ ! Мяч забил Себастиан Нанаси (Страсбург), асcист Хулио Энсисо.
61’
ГОЛ ! Мяч забил Себастиан Нанаси (Страсбург), асcист Диегу Морейра.
58’
ГОЛ ! Мяч забил Диегу Морейра (Страсбург), асcист Хулио Энсисо.
55’
ГОЛ ! Автогол забил Исмаэль Дукуре (Страсбург).
45’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Ансумане Фати (Монако), асcист Аладжи Бамба.
42’
ГОЛ ! Мяч забил Ламин Камара (Монако), асcист Симон Адингра.
34’
ГОЛ ! Мяч забил Маршал Годо (Страсбург), асcист Хулио Энсисо.
10’
ГОЛ ! Мяч забил Ламин Камара (Монако).
