ФОТО. Матч последнего тура Лиги 1 Нант – Тулуза прерван. Что произошло?

Матч последнего, 34-го тура Лиги 1 сезона 2025/26 между командами Нант и Тулуза был прерван.

На 22-й минуте встречи болельщики хозяев устроили беспорядки. Фанаты начали выбрасывать на поле дымовые шашки, а вскоре и сами выбежали на газон.

Игроки вернулись в раздевалки. Многочисленные сотрудники полиции в экипировке для подавления беспорядков собрались перед сектором фанатов Нанта.

В какой-то момент полиции удалось наладить ситуацию. Однако всего через несколько минут после того, как восстановилось спокойствие, между болельщиками и полицией вспыхнула драка. Во все стороны полетели различные предметы.

Возможная причина беспорядков – критика президента Нанта, польского бизнесмена Вальдемар Кита. Вальдемар на этом поединке не присутствует.

