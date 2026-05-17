Бунт аутсайдеров. Все победили и оставили интригу на 38-й тур

«Кальяри» должен был побеждать «Торино», чтобы независимо от параллельных результатов гарантировать себе место в элите на новый сезон. Островитяне пропустили на 38-й минуте, но к перерыву уже вели 2:1 и в итоге заслуженно победили.

«Лечче» гостил у «Сассуоло» и сыграл на контратаках, имея голевой задел благодаря дублю Валида Хеддиры к 25-й минуте (2:1). Середняк все же сравнял в концовке – 2:2, но пропустил на 90-й минуте – 2:3.

«Кремонезе» также еще не вылетел, сыграв чуть острее «Удинезе», который ничего не создал дома, пропустив от Джейми Варди уже на девятой минуте (1:0).

«Кальяри» с 40 очками вылет не грозит. Перед последним туром у «Лечче» 35 очков, у «Кремонезе» – 34. Матчи последнего тура: «Кремонезе» – «Комо» и «Лечче» – «Дженоа».

Серия А, 37-й тур. 17 мая.

Кальяри – Торино – 2:1

Голы: Эспозито, 39, Мина, 45 – Обрадор, 38.

Сассуоло – Лечче – 2:3

Голы: Лорьенте, 20, Пинамонти, 83 – Хеддира, 15, 25, Штулич, 90.

Удинезе – Кремонезе – 0:1

Гол: Варди, 9.