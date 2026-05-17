Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бунт аутсайдеров. Все победили и оставили интригу на 38-й тур
Италия
17 мая 2026, 23:49 |
118
0

Бунт аутсайдеров. Все победили и оставили интригу на 38-й тур

37-й тур Серии А завершился матчами с участием команд, которые бьются за выживание

17 мая 2026, 23:49 |
118
0
Бунт аутсайдеров. Все победили и оставили интригу на 38-й тур
Getty Images/Global Images Ukraine

«Кальяри» должен был побеждать «Торино», чтобы независимо от параллельных результатов гарантировать себе место в элите на новый сезон. Островитяне пропустили на 38-й минуте, но к перерыву уже вели 2:1 и в итоге заслуженно победили.

«Лечче» гостил у «Сассуоло» и сыграл на контратаках, имея голевой задел благодаря дублю Валида Хеддиры к 25-й минуте (2:1). Середняк все же сравнял в концовке – 2:2, но пропустил на 90-й минуте – 2:3.

«Кремонезе» также еще не вылетел, сыграв чуть острее «Удинезе», который ничего не создал дома, пропустив от Джейми Варди уже на девятой минуте (1:0).

«Кальяри» с 40 очками вылет не грозит. Перед последним туром у «Лечче» 35 очков, у «Кремонезе» – 34. Матчи последнего тура: «Кремонезе» – «Комо» и «Лечче» – «Дженоа».

Серия А, 37-й тур. 17 мая.

Кальяри – Торино – 2:1

Голы: Эспозито, 39, Мина, 45 – Обрадор, 38.

Сассуоло – Лечче – 2:3

Голы: Лорьенте, 20, Пинамонти, 83 – Хеддира, 15, 25, Штулич, 90.

Удинезе – Кремонезе – 0:1

Гол: Варди, 9.

По теме:
«Лучше расстаться». Фанаты Дженоа посвятили баннер Малиновскому
Аталанта проиграла, но стала последним участником еврокубков от Италии
Тренер Интера вынес урок: «Рано радоваться после 14 побед в 15 матчах»
Кальяри Торино Кремонезе Удинезе Лечче Сассуоло Серия A чемпионат Италии по футболу
Руслан Полищук
Руслан Полищук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 17 мая 2026, 07:05 0
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)

Турнир в элитном дивизионе в Швейцарии

Арда Туран попросил у Шахтера трансфер известного футболиста
Футбол | 17 мая 2026, 07:20 17
Арда Туран попросил у Шахтера трансфер известного футболиста
Арда Туран попросил у Шахтера трансфер известного футболиста

Тренер хочет видеть в команде Ахмеда Кутуджу

Арда ТУРАН: «Лига чемпионов для Шахтера – это совсем другой уровень»
Футбол | 17.05.2026, 23:23
Арда ТУРАН: «Лига чемпионов для Шахтера – это совсем другой уровень»
Арда ТУРАН: «Лига чемпионов для Шахтера – это совсем другой уровень»
Сине-желтые королевы грунта. Украинки повторили рекорд по финалам за сезон
Теннис | 17.05.2026, 15:49
Сине-желтые королевы грунта. Украинки повторили рекорд по финалам за сезон
Сине-желтые королевы грунта. Украинки повторили рекорд по финалам за сезон
Турнирная таблица УПЛ. Динамо взяло три очка и сохранило шансы на 3-е место
Футбол | 17.05.2026, 06:23
Турнирная таблица УПЛ. Динамо взяло три очка и сохранило шансы на 3-е место
Турнирная таблица УПЛ. Динамо взяло три очка и сохранило шансы на 3-е место
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Старт финального матча WTA 1000 в Риме Свитолина – Гауфф отложен
Старт финального матча WTA 1000 в Риме Свитолина – Гауфф отложен
16.05.2026, 17:59 5
Теннис
Ломаченко покинул территорию Украины. Потянуло к российскому
Ломаченко покинул территорию Украины. Потянуло к российскому
17.05.2026, 09:34 20
Бокс
Императрица Рима. Свитолина переиграла Гауфф и завоевала трофей WTA 1000!
Императрица Рима. Свитолина переиграла Гауфф и завоевала трофей WTA 1000!
16.05.2026, 22:00 183
Теннис
Александр УСИК: «Нам удалось это сделать. Будет бой»
Александр УСИК: «Нам удалось это сделать. Будет бой»
17.05.2026, 07:40 1
Бокс
Хаби Алонсо принял решение по поводу Мудрика перед назначением в Челси
Хаби Алонсо принял решение по поводу Мудрика перед назначением в Челси
16.05.2026, 08:25 4
Футбол
Шахтер получил предложение из АПЛ по украинцу и принял решение
Шахтер получил предложение из АПЛ по украинцу и принял решение
16.05.2026, 06:58 15
Футбол
Ребров принял радикальное решение. Тренера уничтожили за помощь Ермаку
Ребров принял радикальное решение. Тренера уничтожили за помощь Ермаку
17.05.2026, 08:50 19
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Ярослав Ракицкий принял решение о своём будущем
ОФИЦИАЛЬНО. Ярослав Ракицкий принял решение о своём будущем
16.05.2026, 19:49 18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем