  Итоги сезона Серии B в Италии. Кто вышел в Серию A, кто сыграет в плей-офф
11 мая 2026, 23:37 | Обновлено 11 мая 2026, 23:43
Венеция стала победителем сезона, Фрозиноне также получил пропуск в элиту

В Италии завершился сезон Серии B 2025/26, по итогам которого определились команды, вышедшие в элитный дивизион, а также участники плей-офф за последнюю путевку в Серию A.

Победителем чемпионата стала Венеция, набравшая 82 очка. Эта команда досрочно оформила возвращение в элиту спустя всего один сезон после вылета. Вторую прямую путевку в Серию A завоевал Фрозиноне, который финишировал вторым с 81 баллом.

За третью путевку в Серию A будут бороться 6 клубов через систему плей-офф. В борьбу вступят Монца, Палермо, Катандзаро, Модена, Юве Стабия и Авеллино. На стадии предварительного раунда сыграют команды, занявшие места с 5-го по 8-е, а Монца и Палермо начнут выступление с полуфиналов благодаря более высоким позициям в таблице.

Неудачным сезон оказался для Реджаны, Специи и Пескары – эти клубы покинули Серию B и вылетели в третий дивизион Италии. Зюдтироль и Бари проведут плей-аут за выживание.

Чемпионат Италии 2025/26

Плей-офф за третью путевку в Серию A

Итоговая таблица Серии B 2025/26

Турнирная таблица Серии A 2025/26

ФОТО. Венеция стала победителем сезона Серии B

чемпионат Италии по футболу Серия B Венеция Фрозиноне Монца Палермо Модена Катандзаро Юве Стабия Зюдтироль Бари Реджана Специя Пескара
Николай Степанов Sport.ua
