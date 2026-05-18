Ярмоленко обратился к игроку, который может стать конкурентом Пономаренко

18 мая 2026, 07:31
Ветеран «Динамо» поблагодарил Виталия Лобко, благодаря которому забил 123-й гол в Премьер-лиге

ФК Динамо Киев. Виталий Лобко

Талантливый форвард киевского «Динамо» Виталий Лобко поделился впечатлениями после дебюта за первую команду, а также рассказал о своем разговоре с Андреем Ярмоленко.

Ветеран «бело-синих» забил 123-й гол в Премьер-лиге, реализовав пенальти, который заработал Лобко:

– Когда ты узнал, что дебютируешь в стартовом составе?

– Утром. Ощущения от дебюта очень хорошие. Даже не могу передать словами. Что-то происходит в голове, сам еще до конца не понимаю.

– Андрей Николаевич поблагодарил за заработанный пенальти?

– Да, сказал «спасибо», поэтому я очень счастлив. Конечно, можно было забить самому, но ничего страшного оставлю голы на потом.

– Не было немного досадно, что не можешь помочь U-19, у них сейчас важный отрезок сезона?

– Там хорошие игроки, я уверен, что они справятся. Я сейчас буду смотреть их матчи и поддерживать.

– Кто из опытных партнеров поддержал больше всего?

– Если честно, все поддержали – и тренерский штаб, и игроки. Андрей Николаевич Ярмоленко подходил, общался со мной. Я очень благодарен всем. Это исполнение моей мечты – сыграть за «Динамо», – признался Лобко.

Николай Тытюк Источник: Динамо Киев от Шурика
