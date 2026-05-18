Ярмоленко обратился к игроку, который может стать конкурентом Пономаренко
Ветеран «Динамо» поблагодарил Виталия Лобко, благодаря которому забил 123-й гол в Премьер-лиге
Талантливый форвард киевского «Динамо» Виталий Лобко поделился впечатлениями после дебюта за первую команду, а также рассказал о своем разговоре с Андреем Ярмоленко.
Ветеран «бело-синих» забил 123-й гол в Премьер-лиге, реализовав пенальти, который заработал Лобко:
– Когда ты узнал, что дебютируешь в стартовом составе?
– Утром. Ощущения от дебюта очень хорошие. Даже не могу передать словами. Что-то происходит в голове, сам еще до конца не понимаю.
– Андрей Николаевич поблагодарил за заработанный пенальти?
– Да, сказал «спасибо», поэтому я очень счастлив. Конечно, можно было забить самому, но ничего страшного оставлю голы на потом.
– Не было немного досадно, что не можешь помочь U-19, у них сейчас важный отрезок сезона?
– Там хорошие игроки, я уверен, что они справятся. Я сейчас буду смотреть их матчи и поддерживать.
– Кто из опытных партнеров поддержал больше всего?
– Если честно, все поддержали – и тренерский штаб, и игроки. Андрей Николаевич Ярмоленко подходил, общался со мной. Я очень благодарен всем. Это исполнение моей мечты – сыграть за «Динамо», – признался Лобко.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Харьковский Металлист 1925 потерял все шансы на выход в еврокубки
Матвей может перейти в «Брентфорд»