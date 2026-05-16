Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ярмоленко догнал Реброва. У легенд Динамо по 123 гола
Украина. Премьер лига
16 мая 2026, 13:16 | Обновлено 16 мая 2026, 13:36
1272
1

Ярмоленко догнал Реброва. У легенд Динамо по 123 гола

Впереди только Шацких

16 мая 2026, 13:16 | Обновлено 16 мая 2026, 13:36
1272
1 Comments
Ярмоленко догнал Реброва. У легенд Динамо по 123 гола
ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко

В матче УПЛ между Полтавой и Динамо гол забил форвард киевской команды Андрей Ярмоленко, который реализовал пенальти. Для игрока это 123-й мяч в чемпионатах Украины.

Ярмоленко догнал легенду Динамо Сергея Реброва, с которым теперь делит второе место в списке лучших бомбардиров чемпионата.

Впереди только еще один нападающий Динамо Максим Шацких. У рекордсмена 124 точных удара.

Ранее сообщалось, что Ярмоленко продолжит карьеру, если в этом сезоне не сумеет стать рекордсменом.

По теме:
Известный эксперт: «Посоветовал бы Реброву взять паузу»
Полтава – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Металлист 1925 – Эпицентр. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Сергей Ребров Андрей Ярмоленко Динамо Киев Максим Шацких Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Оцените материал
(33)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Украинский топ-клуб переманил коуча главного конкурента
Баскетбол | 15 мая 2026, 15:57 0
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский топ-клуб переманил коуча главного конкурента
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский топ-клуб переманил коуча главного конкурента

Дмитрий Забирченко возглавил БК «Харьковские Соколы»

ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей
Хоккей | 16 мая 2026, 07:05 0
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей

Турнир в элитном дивизионе в Швейцарии

Конкурент для Пономаренко? В составе Динамо дебютирует забивной форвард
Футбол | 16.05.2026, 12:22
Конкурент для Пономаренко? В составе Динамо дебютирует забивной форвард
Конкурент для Пономаренко? В составе Динамо дебютирует забивной форвард
Моуриньо и Реал обсудили судьбу Андрея Лунина
Футбол | 16.05.2026, 08:55
Моуриньо и Реал обсудили судьбу Андрея Лунина
Моуриньо и Реал обсудили судьбу Андрея Лунина
Хаби Алонсо принял решение по поводу Мудрика перед назначением в Челси
Футбол | 16.05.2026, 08:25
Хаби Алонсо принял решение по поводу Мудрика перед назначением в Челси
Хаби Алонсо принял решение по поводу Мудрика перед назначением в Челси
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Давай Андрюха!
Ответить
0
Популярные новости
ЧМ по хоккею. Чемпион начал с поражения, победа сборной Чехии
ЧМ по хоккею. Чемпион начал с поражения, победа сборной Чехии
16.05.2026, 00:05 2
Хоккей
Экс-тренер Дюбуа откровенно назвал победителя боя Усик – Верховен
Экс-тренер Дюбуа откровенно назвал победителя боя Усик – Верховен
14.05.2026, 09:02
Бокс
Шевченко позвонил Воронину с предложением. Произошло непредвиденное
Шевченко позвонил Воронину с предложением. Произошло непредвиденное
15.05.2026, 08:54 2
Футбол
Стартовал ЧМ по хоккею. Суперматч Канада – Швеция, победа Финляндии
Стартовал ЧМ по хоккею. Суперматч Канада – Швеция, победа Финляндии
15.05.2026, 21:25 3
Хоккей
Алексей Гуцуляк принял окончательное решение относительно своего будущего
Алексей Гуцуляк принял окончательное решение относительно своего будущего
15.05.2026, 07:38 7
Футбол
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после побед Шахтера и Динамо
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после побед Шахтера и Динамо
14.05.2026, 15:10 12
Футбол
Сказка закончилась. Определена первая финалистка престижного турнира в Риме
Сказка закончилась. Определена первая финалистка престижного турнира в Риме
14.05.2026, 17:35 6
Теннис
Новичок донецкого Шахтера отказался выступать за клуб
Новичок донецкого Шахтера отказался выступать за клуб
14.05.2026, 09:15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем