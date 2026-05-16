Украина. Премьер лига16 мая 2026, 13:16 | Обновлено 16 мая 2026, 13:36
Ярмоленко догнал Реброва. У легенд Динамо по 123 гола
Впереди только Шацких
В матче УПЛ между Полтавой и Динамо гол забил форвард киевской команды Андрей Ярмоленко, который реализовал пенальти. Для игрока это 123-й мяч в чемпионатах Украины.
Ярмоленко догнал легенду Динамо Сергея Реброва, с которым теперь делит второе место в списке лучших бомбардиров чемпионата.
Впереди только еще один нападающий Динамо Максим Шацких. У рекордсмена 124 точных удара.
Ранее сообщалось, что Ярмоленко продолжит карьеру, если в этом сезоне не сумеет стать рекордсменом.
Давай Андрюха!
