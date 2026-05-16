Конкурент для Пономаренко? В составе Динамо дебютирует забивной форвард

Форвард киевского «Динамо» U-19 Виталий Лобко, который забил девять голов за последние 12 матчей чемпионата Украины U-19, впервые попал в заявку первой команды.

Талантливый нападающий выйдет в стартовом составе поединка 29-го тура против «Полтавы», который состоится 16 мая на стадионе имени Валерия Лобановского.

Лобко заменит одного из ключевых игроков «бело-синих» Матвея Пономаренко – лучший бомбардир «Динамо» продолжает готовиться к финальному противостоянию Кубка Украины.

Виталий попал в академию «Динамо» в 12-летнем возрасте. В сезоне 2022/23 находился в аренде в луганской «Заре», после чего вернулся в структуру киевского клуба.

В нынешней кампании 19-летний Лобко провел 15 матчей, в которых записал на свой счет десять результативных ударов и три ассиста. В активе форварда – две игры за сборную Украины U-19.

ФОТО. Виталий Лобко дебютирует в составе первой команды Динамо