  4. Конкурент для Пономаренко? В составе Динамо дебютирует забивной форвард
16 мая 2026, 12:22 | Обновлено 16 мая 2026, 12:46
Конкурент для Пономаренко? В составе Динамо дебютирует забивной форвард

Виталий Лобко забил десять голов в нынешнем сезоне, успешно выступая в чемпионате Украины U-19

ФК Динамо Киев. Виталий Лобко (в центре)

Форвард киевского «Динамо» U-19 Виталий Лобко, который забил девять голов за последние 12 матчей чемпионата Украины U-19, впервые попал в заявку первой команды.

Талантливый нападающий выйдет в стартовом составе поединка 29-го тура против «Полтавы», который состоится 16 мая на стадионе имени Валерия Лобановского.

Лобко заменит одного из ключевых игроков «бело-синих» Матвея Пономаренко – лучший бомбардир «Динамо» продолжает готовиться к финальному противостоянию Кубка Украины.

Виталий попал в академию «Динамо» в 12-летнем возрасте. В сезоне 2022/23 находился в аренде в луганской «Заре», после чего вернулся в структуру киевского клуба.

В нынешней кампании 19-летний Лобко провел 15 матчей, в которых записал на свой счет десять результативных ударов и три ассиста. В активе форварда – две игры за сборную Украины U-19.

ФОТО. Виталий Лобко дебютирует в составе первой команды Динамо

Николай Тытюк Sport.ua
чи випустять в другій половині матчу півзахисника Павла Люсіна?
Люсін один з кращих гравців середньої лінії в Ю-19:
часто і забиває і роздає асисти. 
Ну подивимось..
Лобко намного сильнее за Пономаренко. 
