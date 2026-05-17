Астон Вилла претендует на звезду МЮ, которая не по карману Барселоне

28-летний вингер «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд, выступающий за «Барселону» на правах аренды, получил неожиданное предложение о продолжении карьеры.

Как сообщает известный инсайдер Экрем Конур, англичанин хочет остаться в Каталонии на постоянной основе. Руководство «блаугранас» также не против выкупить у МЮ контракт футболиста, однако препятствием на пути трансфера может стать цена Рэшфорда.

Действующий договор аренды предусматривает право выкупа игрока за 30 млн евро. Журналист отмечает, что «Барселона» не может себе позволить такие расходы, в отличие от «Астон Виллы», которая также заинтересована в услугах звездного вингера. В прошлом сезоне Рэшфорд уже выступал в составе «львов».

На счету Маркуса 14 голов и 14 ассистов в 48 матчах за «Барселону» во всех турнирах этого сезона.

Читайте также: Барселона может усилить левый фланг открытием сезона Ла Лиги