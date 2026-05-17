Астон Вилла претендует на звезду МЮ, которая не по карману Барселоне
Рэшфорд может вернуться в АПЛ
28-летний вингер «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд, выступающий за «Барселону» на правах аренды, получил неожиданное предложение о продолжении карьеры.
Как сообщает известный инсайдер Экрем Конур, англичанин хочет остаться в Каталонии на постоянной основе. Руководство «блаугранас» также не против выкупить у МЮ контракт футболиста, однако препятствием на пути трансфера может стать цена Рэшфорда.
Действующий договор аренды предусматривает право выкупа игрока за 30 млн евро. Журналист отмечает, что «Барселона» не может себе позволить такие расходы, в отличие от «Астон Виллы», которая также заинтересована в услугах звездного вингера. В прошлом сезоне Рэшфорд уже выступал в составе «львов».
На счету Маркуса 14 голов и 14 ассистов в 48 матчах за «Барселону» во всех турнирах этого сезона.
🚨 #ManchesterUnited Marcus Rashford – Villa move back on the table!— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) May 17, 2026
📌 The Manchester United forward’s Barcelona loan includes a €30M permanent clause (valid until June 15).
🔥 Both Barça and Rashford are keen on a permanent deal, but costs complicate the situation.
👀 If… pic.twitter.com/GCSkrZJ5dQ
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александр не будет драться с Джейком Полом
16 мая Элина переиграла Коко Гауфф в финале турнира WTA 1000 в столице Италии