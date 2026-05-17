Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Астон Вилла претендует на звезду МЮ, которая не по карману Барселоне
Англия
17 мая 2026, 22:27 | Обновлено 17 мая 2026, 22:56
486
0

Астон Вилла претендует на звезду МЮ, которая не по карману Барселоне

Рэшфорд может вернуться в АПЛ

17 мая 2026, 22:27 | Обновлено 17 мая 2026, 22:56
486
0
Астон Вилла претендует на звезду МЮ, которая не по карману Барселоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркус Рэшфорд

28-летний вингер «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд, выступающий за «Барселону» на правах аренды, получил неожиданное предложение о продолжении карьеры.

Как сообщает известный инсайдер Экрем Конур, англичанин хочет остаться в Каталонии на постоянной основе. Руководство «блаугранас» также не против выкупить у МЮ контракт футболиста, однако препятствием на пути трансфера может стать цена Рэшфорда.

Действующий договор аренды предусматривает право выкупа игрока за 30 млн евро. Журналист отмечает, что «Барселона» не может себе позволить такие расходы, в отличие от «Астон Виллы», которая также заинтересована в услугах звездного вингера. В прошлом сезоне Рэшфорд уже выступал в составе «львов».

На счету Маркуса 14 голов и 14 ассистов в 48 матчах за «Барселону» во всех турнирах этого сезона.

По теме:
Цыганкова могут отправить в ссылку в Турцию из-за вылета из Ла Лиги
Эвертон – Сандерленд – 1:3. 90 минут Миколенко. Видео голов и обзор матча
Ман Юнайтед – Ноттингем Форест – 3:2. 20-й ассист Фернандеша. Видеообзор
Маркус Рэшфорд Манчестер Юнайтед Астон Вилла Барселона трансферы Ла Лига чемпионат Англии по футболу чемпионат Испании по футболу Английская Премьер-лига
Андрей Плыгун Источник: Экрем Конур
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Поединка не будет. Усик отказался от боя за сумасшедшие деньги
Бокс | 17 мая 2026, 08:14 0
Поединка не будет. Усик отказался от боя за сумасшедшие деньги
Поединка не будет. Усик отказался от боя за сумасшедшие деньги

Александр не будет драться с Джейком Полом

Стало известно, сколько заработала Свитолина за выигранный трофей в Риме
Теннис | 16 мая 2026, 23:31 11
Стало известно, сколько заработала Свитолина за выигранный трофей в Риме
Стало известно, сколько заработала Свитолина за выигранный трофей в Риме

16 мая Элина переиграла Коко Гауфф в финале турнира WTA 1000 в столице Италии

Тревоги, дубль новичка, ливень. Шахтер одолел Кривбасс в Кривом Роге
Футбол | 17.05.2026, 17:46
Тревоги, дубль новичка, ливень. Шахтер одолел Кривбасс в Кривом Роге
Тревоги, дубль новичка, ливень. Шахтер одолел Кривбасс в Кривом Роге
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Финал WTA 1000 в Риме. Видеообзор матча
Теннис | 16.05.2026, 22:12
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Финал WTA 1000 в Риме. Видеообзор матча
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Финал WTA 1000 в Риме. Видеообзор матча
Борнмут после Забарного хочет купить у Динамо украинца за большие деньги
Футбол | 17.05.2026, 20:42
Борнмут после Забарного хочет купить у Динамо украинца за большие деньги
Борнмут после Забарного хочет купить у Динамо украинца за большие деньги
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Суркис поставил ультиматум Костюку в Динамо
Суркис поставил ультиматум Костюку в Динамо
16.05.2026, 07:54 23
Футбол
Этому положен конец. Панатинаикос выступил с заявлением о Реброве
Этому положен конец. Панатинаикос выступил с заявлением о Реброве
16.05.2026, 10:11 13
Футбол
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на финал WTA 1000 в Риме
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на финал WTA 1000 в Риме
16.05.2026, 17:33 3
Теннис
Нокаут в третьем раунде. Хижняк провел первый с 2024 года бой в аматорах
Нокаут в третьем раунде. Хижняк провел первый с 2024 года бой в аматорах
16.05.2026, 12:47 1
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Ярослав Ракицкий принял решение о своём будущем
ОФИЦИАЛЬНО. Ярослав Ракицкий принял решение о своём будущем
16.05.2026, 19:49 18
Футбол
Ребров принял радикальное решение. Тренера уничтожили за помощь Ермаку
Ребров принял радикальное решение. Тренера уничтожили за помощь Ермаку
17.05.2026, 08:50 19
Футбол
Ястремская разобралась с Крейчиковой и выиграла трофей WTA 125 в Парме!
Ястремская разобралась с Крейчиковой и выиграла трофей WTA 125 в Парме!
16.05.2026, 18:10 29
Теннис
ЧМ по хоккею. Шоу Австрии и Великобритании, победа Словакии
ЧМ по хоккею. Шоу Австрии и Великобритании, победа Словакии
16.05.2026, 16:45
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем