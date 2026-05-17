Барселона может усилить левый фланг открытием сезона Ла Лиги

«Барселона» ищет нового левого вингера этим летом, поскольку вероятность того, что Маркус Рэшфорд останется в клубе на постоянной основе, становится всё меньше. В последние недели было определено множество целей, и в последние несколько дней к ним добавилось ещё одно имя: Альберто Молейро.

Молейро – игрок, за которым «Барселона» следит уже несколько лет. «Сине-гранатовые» пытались подписать его, когда он ещё играл за «Лас-Пальмас», и следили за его прогрессом после перехода в «Вильярреал» прошлым летом. 22-летний футболист отлично проявил себя на «Ла Керамике», забив 10 голов и отдав 5 результативных передач в своём дебютном сезоне.

Клаусула в контракте игрока составляет 50 млн евро, но сообщается, что у «желтой субмарины» есть договоренность с игроком, что за потенциальный переход Молейро в «Барселону» будет требоваться сумма чуть меньше.