Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Барселона может усилить левый фланг открытием сезона Ла Лиги
Испания
17 мая 2026, 19:19 |
646
0

Барселона может усилить левый фланг открытием сезона Ла Лиги

Альберто Молейро может стать игроком «Барселоны»

17 мая 2026, 19:19 |
646
0
Барселона может усилить левый фланг открытием сезона Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Альберто Молейро

«Барселона» ищет нового левого вингера этим летом, поскольку вероятность того, что Маркус Рэшфорд останется в клубе на постоянной основе, становится всё меньше. В последние недели было определено множество целей, и в последние несколько дней к ним добавилось ещё одно имя: Альберто Молейро.

Молейро – игрок, за которым «Барселона» следит уже несколько лет. «Сине-гранатовые» пытались подписать его, когда он ещё играл за «Лас-Пальмас», и следили за его прогрессом после перехода в «Вильярреал» прошлым летом. 22-летний футболист отлично проявил себя на «Ла Керамике», забив 10 голов и отдав 5 результативных передач в своём дебютном сезоне.

Клаусула в контракте игрока составляет 50 млн евро, но сообщается, что у «желтой субмарины» есть договоренность с игроком, что за потенциальный переход Молейро в «Барселону» будет требоваться сумма чуть меньше.

По теме:
Решение принято. Динамо договорилось о трансфере игрока сборной
С Мбаппе в старте. Реал назвал состав на матч с Севильей
Цыганков и банда. Названы стартовые составы на матч Атлетико – Жирона
Маркус Рэшфорд Барселона Вильярреал чемпионат Испании по футболу Ла Лига трансферы трансферы Ла Лиги Альберто Молейро
Руслан Полищук Источник: Football Espana
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Юрист объяснила, почему Ребров был вынужден внести 30 млн залога за Ермака
Футбол | 16 мая 2026, 19:22 13
Юрист объяснила, почему Ребров был вынужден внести 30 млн залога за Ермака
Юрист объяснила, почему Ребров был вынужден внести 30 млн залога за Ермака

Специалист обязан бывшему чиновнику своей карьерой в сборной Украины

Капитан Черноморца собрал вещи и покинул базу одесского клуба
Футбол | 17 мая 2026, 17:16 0
Капитан Черноморца собрал вещи и покинул базу одесского клуба
Капитан Черноморца собрал вещи и покинул базу одесского клуба

У Алексея Хобленко вскоре истекает контракт

ОФИЦИАЛЬНО. Хаби Алонсо – новый главный тренер Челси
Футбол | 17.05.2026, 11:06
ОФИЦИАЛЬНО. Хаби Алонсо – новый главный тренер Челси
ОФИЦИАЛЬНО. Хаби Алонсо – новый главный тренер Челси
Арда Туран попросил у Шахтера трансфер известного футболиста
Футбол | 17.05.2026, 07:20
Арда Туран попросил у Шахтера трансфер известного футболиста
Арда Туран попросил у Шахтера трансфер известного футболиста
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 17.05.2026, 07:05
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Стартовал ЧМ по хоккею. Суперматч Канада – Швеция, победа Финляндии
Стартовал ЧМ по хоккею. Суперматч Канада – Швеция, победа Финляндии
15.05.2026, 21:25 3
Хоккей
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на финал WTA 1000 в Риме
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на финал WTA 1000 в Риме
16.05.2026, 17:33 3
Теннис
Мирон МАРКЕВИЧ: «Мне очень нравится эта команда УПЛ»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Мне очень нравится эта команда УПЛ»
16.05.2026, 11:32 9
Футбол
Андреа Мальдера выбрал себе главного помощника в сборной Украины
Андреа Мальдера выбрал себе главного помощника в сборной Украины
16.05.2026, 07:02 2
Футбол
Суркис поставил ультиматум Костюку в Динамо
Суркис поставил ультиматум Костюку в Динамо
16.05.2026, 07:54 23
Футбол
ЧМ по хоккею. Чемпион начал с поражения, победа сборной Чехии
ЧМ по хоккею. Чемпион начал с поражения, победа сборной Чехии
16.05.2026, 00:05 4
Хоккей
ОФИЦИАЛЬНО. Дженоа попрощался с Русланом Малиновским
ОФИЦИАЛЬНО. Дженоа попрощался с Русланом Малиновским
15.05.2026, 17:35 11
Футбол
Стало известно, сколько заработала Свитолина за выигранный трофей в Риме
Стало известно, сколько заработала Свитолина за выигранный трофей в Риме
16.05.2026, 23:31 11
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем