Янник Синнер – Каспер Рууд. Финал ATP 1000 в Риме. Видеообзор матча

17 мая лидер мирового рейтинга ATP, итальянец Янник Синнер завоевал трофей грунтового турнира ATP 1000 в Риме.

Синнер одолел норвежца Каспера Рууда (ATP 25) за 1 час и 45 минут в двух сетах – 6:4, 6:4.

Синнер стал самым молодым теннисистом и вторым в истории, который собрал Золотой Мастерс (девять турниров категории ATP 1000).

Победа на домашнем Мастерсе принесла Яннику 29-й титул в карьере.

ATP 1000 Рим. Грунт, финал

Янник Синнер [1] – Каспер Рууд [23] – 6:4, 6:4

