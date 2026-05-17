Янник Синнер – Каспер Рууд. Финал ATP 1000 в Риме. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор финального матча на турнире ATP 1000 в Риме
17 мая лидер мирового рейтинга ATP, итальянец Янник Синнер завоевал трофей грунтового турнира ATP 1000 в Риме.
Синнер одолел норвежца Каспера Рууда (ATP 25) за 1 час и 45 минут в двух сетах – 6:4, 6:4.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Синнер стал самым молодым теннисистом и вторым в истории, который собрал Золотой Мастерс (девять турниров категории ATP 1000).
Победа на домашнем Мастерсе принесла Яннику 29-й титул в карьере.
ATP 1000 Рим. Грунт, финал
Янник Синнер [1] – Каспер Рууд [23] – 6:4, 6:4
Видеообзор матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Главные грунтовые турниры до Ролан Гаррос: Мадрид – у Костюк, Рим – у Свитолиной
Матвей может перейти в «Брентфорд»