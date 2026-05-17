  4. Синнер собрал Золотой Мастерс, выиграв все турниры категории ATP 1000
17 мая 2026, 20:54 | Обновлено 17 мая 2026, 21:14
Янник впервые стал чемпионом Мастерса в Риме

Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Лидер мирового рейтинга ATP, итальянец Янник Синнер впервые стал чемпионом грунтового турнира ATP 1000 в Риме, обыграв норвежца Каспера Рууда (ATP 25) в двух сетах.

Синнер стал самым молодым теннисистом и вторым в истории, который собрал Золотой Мастерс (9 турниров категории ATP 1000).

Янник превзошел по возрасту легендарного серба Новака Джоковича, который собрал первый Золотой Мастерс в 31 год. Джокович пока является единственным теннисистом, которому удалось это сделать дважды (второй раз в 33 года).

Турнир в Риме принес Яннику десятый трофей категории ATP 1000.

В его активе Мастерсы в: Торонто (2023 год), Шанхае (2024 год), Майами (2024, 2026 года), Цинциннати (2024 год), Париже (2025 год), Индиан-Уэллсе (2026 год), Монте-Карло (2026 год), Мадриде (2026 год) и Риме (2026 год).

Синнер стал вторым игроком после испанца Рафаэля Надаля (2010 год), который выиграл все грунтовые Мастерсы сезона.

Янник также выиграл пять турниров категории ATP 1000 в сезоне, больше только у серба Новака Джоковича (6 титулов).

Победа на домашнем Мастерсе принесла Яннику 29-й титул в карьере.

