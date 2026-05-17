ВИДЕО. Неймар бился в истерике из-за ошибки резервного арбитра

Форвард «Сантоса» Неймар отметился неадекватным поведением после того, как арбитр показал не тот номер на электронном табло. Звезда бразильского футбола начал агрессивно высказываться в сторону судьи и тыкать пальцем.

Неймар также раздобыл рукописную записку от своего штаба с номерами игроков, которые должны были уйти с поля и выйти на него. Этот клочок бумаги футболист показал в камеру.

В итоге Неймара все же поменяли на Робиньо Жуниора, того самого, с которым экс-игрок «Барселоны» и «ПСЖ» устроил драку.

Матч «Сантос» – «Коритиба» закончился со счетом 0:3. Хозяева пропустили все мячи до перерыва.

