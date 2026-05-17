ВИДЕО. Неймар бился в истерике из-за ошибки резервного арбитра
Форвард «Сантоса» Неймар метался по кромке поля после неожиданной замены
Форвард «Сантоса» Неймар отметился неадекватным поведением после того, как арбитр показал не тот номер на электронном табло. Звезда бразильского футбола начал агрессивно высказываться в сторону судьи и тыкать пальцем.
Неймар также раздобыл рукописную записку от своего штаба с номерами игроков, которые должны были уйти с поля и выйти на него. Этот клочок бумаги футболист показал в камеру.
В итоге Неймара все же поменяли на Робиньо Жуниора, того самого, с которым экс-игрок «Барселоны» и «ПСЖ» устроил драку.
Матч «Сантос» – «Коритиба» закончился со счетом 0:3. Хозяева пропустили все мячи до перерыва.
ВИДЕО истерики Неймара
Neymar was ACCIDENTALLY subbed off because the referee showed the WRONG number on the board 🤯— Sleeper Football (@SleeperFooty) May 17, 2026
Neymar was receiving treatment off the pitch, and showed the camera the incorrect number! 👀 pic.twitter.com/IQ5AaQVr5a
