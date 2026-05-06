  4. «Зашел слишком далеко». Неймар извинился за поведение после скандала
Бразилия
06 мая 2026, 15:59 | Обновлено 06 мая 2026, 16:07
«Зашел слишком далеко». Неймар извинился за поведение после скандала

Звездный бразилец рассказал о ситуации на тренировке

Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Звездный вингер «Сантоса» Неймар впервые прокомментировал скандальную ситуацию, которая произошла на одной из тренировок с сыном Робиньо.

Неймар взорвался от злости из-за пижонства молодого игрока и решил взять на себя роль отца: известный бразилец на глазах у партнеров дал пощечину Робиньо-младшему.

Инцидент мгновенно стал популярным, и о насилии на тренировке узнал сам Робиньо. Бывший футболист обратился в клуб с просьбой наказать Неймара за поведение.

Лидер «Сантоса» признал свою ошибку и лично извинился перед Робиньо-младшим, чтобы загладить конфликт.

«Я зашел слишком далеко, да, я это знаю. Я уже извинился и думал, что тогда мы все между собой уладили. Тот, кто играет в футбол, знает, что такое случается… драки, толчки, пощечины – все это. Футбол такой.

Это должно было остаться внутри команды, но попало к людям, которые не живут футболом, и они все раздули. Это моя и его ошибка. Я ошибся больше, но я попросил прощения», – сказал Неймар.

Андрей Витренко Источник: Globo Esporte
