  4. Неймар отвесил пощечину сыну легенды сборной Бразилии
Неймар отвесил пощечину сыну легенды сборной Бразилии

Неймар подрался с Робиньо-младшим

Неймар снова оказался в центре скандала после инцидента на тренировке в «Сантосе». Бразильский нападающий вступил в конфликт с одним из своих молодых товарищей по команде, который быстро перерос в драку.

18-летний Робиньо-младший обыграл Неймара во время тренировки. Действия юноши вызвали негативную реакцию. Неймар уже предупреждал его, чтобы он «не пижонил», но все повторилось. В итоге экс-лидер «Барселоны» и «ПСЖ» психанул и ударил партнера по ногам. Робиньо-младший поднялся и толкнул Неймара, а в ответ ветеран влепил ему пощечину. Оба игрока были немедленно удалены с тренировки.

Позже Неймар извинился за свое поведение. Конфликт улажен. Отметим, что отец 18-летнего футболиста, Робиньо находится за решеткой, получив девять лет за групповое изнасилование.

Комментарии 0
