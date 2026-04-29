ВИДЕО. Игроки соперника сняли с Неймара бутсы после матча
Неймар был центральной фигурой вечера в матче «Сан-Лоренсо» – «Сантос»
Бразильский форвард «Сантоса» Неймар стал героем матча Южноамериканского кубка с «Сан-Лоренсо». Экс-звезда «Барселоны» и «ПСЖ» провел на поле 90 минут и не отметился голом, а сама игра закончилась со счетом 1:1.
Неймара тепло проводила со стадиона местная публика, а дружелюбные игроки «Сан-Лоренсо» не только взяли на память футболку соперника, но и выпросили его бутсы.
В текущем сезоне в активе 34-летнего игрока четыре гола и три ассиста в 11 официальных матчах. Еще нет ясности, попадет ли Неймар в сборную Бразилии на чемпионат мира, который стартует 11 июня в Северной Америке.
¿A Neymar no le quedaban más camisetas para intercambiar con los jugadores de San Lorenzo?— Juez Central (@Juezcentral) April 29, 2026
No hay problema. Toma mis botines. Tipazo Ney. pic.twitter.com/i5VXOIKEkz
