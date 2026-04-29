ВИДЕО. Игроки соперника сняли с Неймара бутсы после матча

Бразильский форвард «Сантоса» Неймар стал героем матча Южноамериканского кубка с «Сан-Лоренсо». Экс-звезда «Барселоны» и «ПСЖ» провел на поле 90 минут и не отметился голом, а сама игра закончилась со счетом 1:1.

Неймара тепло проводила со стадиона местная публика, а дружелюбные игроки «Сан-Лоренсо» не только взяли на память футболку соперника, но и выпросили его бутсы.

В текущем сезоне в активе 34-летнего игрока четыре гола и три ассиста в 11 официальных матчах. Еще нет ясности, попадет ли Неймар в сборную Бразилии на чемпионат мира, который стартует 11 июня в Северной Америке.

ВИДЕО. Игроки «Сан-Лоренсо» сняли бутсы с Неймара