Бразилия
27 апреля 2026, 17:07 | Обновлено 27 апреля 2026, 17:08
Неймар пропустил тренировку, засветившись в баре

Неймар рискует пропустить чемпионат мира

Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Главный тренер «Сантоса» дал выходной форварду Неймару, а также другим лидерам во время матча против «Байи». Но на следующий день звездный бразилец пропустил тренировку, что в клубе объяснили «вирусной инфекцией». При этом в день матча Неймара видели в местном баре.

«Сантос» включил Неймара в состав делегации на матч Кубка Южной Америки против «Сан-Лоренсо». В то же время «рыбы» свалились в зону вылета в чемпионате Бразилии.

Неймар не теряет надежды выступить на чемпионате мира и первую половину 2026 года играет по щадящему графику.

По теме:
Модрич перенесет операцию. Игра на чемпионате мира под вопросом
Украинец или иностранец? Беланов высказался о будущем тренере сборной
ФОТО. Хаверц получил травму и рискует пропустить чемпионат мира
Руслан Полищук
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бывший вратарь Манчестер Сити «пободался» с арбитром и ударил монитор VAR
Футбол | 27 апреля 2026, 17:28 0
Бывший вратарь Манчестер Сити «пободался» с арбитром и ударил монитор VAR
Бывший вратарь Манчестер Сити «пободался» с арбитром и ударил монитор VAR

Эдерсон отметился недисциплинированным поведением в чемпионате Турции

УАФ выбрала трех кандидатов на должность главного тренера сборной Украины
Футбол | 27 апреля 2026, 17:11 10
УАФ выбрала трех кандидатов на должность главного тренера сборной Украины
УАФ выбрала трех кандидатов на должность главного тренера сборной Украины

В шорт-листе находятся имена Мирона Маркевича, Игора Йовичевича и Андреаса Мальдеры

МАРКЕВИЧ: «Возник конфликт, и я принял решение»
Футбол | 27.04.2026, 08:36
МАРКЕВИЧ: «Возник конфликт, и я принял решение»
МАРКЕВИЧ: «Возник конфликт, и я принял решение»
Леннокс Льюис без колебаний назвал победителя боя Усик – Верховен
Бокс | 27.04.2026, 09:04
Леннокс Льюис без колебаний назвал победителя боя Усик – Верховен
Леннокс Льюис без колебаний назвал победителя боя Усик – Верховен
Реал получил официальное предложение о трансфере Лунина
Футбол | 27.04.2026, 09:28
Реал получил официальное предложение о трансфере Лунина
Реал получил официальное предложение о трансфере Лунина
Популярные новости
«Кто это такой?» В США наехали на Усика за его решение
«Кто это такой?» В США наехали на Усика за его решение
26.04.2026, 08:02
Бокс
Кристал Пэлас выступил с заявлением по поводу матча с Шахтером
Кристал Пэлас выступил с заявлением по поводу матча с Шахтером
26.04.2026, 08:22 1
Футбол
Йожеф Сабо дал комментарий к матчу Кривбасс – Динамо после счета 5:6
Йожеф Сабо дал комментарий к матчу Кривбасс – Динамо после счета 5:6
26.04.2026, 16:59 56
Футбол
Девятая ракетка мира покинула супертурнир в Мадриде на стадии 1/16 финала
Девятая ракетка мира покинула супертурнир в Мадриде на стадии 1/16 финала
25.04.2026, 20:15 2
Теннис
Камбэк из 0:2. Определен бронзовый призер чемпионата Украины
Камбэк из 0:2. Определен бронзовый призер чемпионата Украины
25.04.2026, 17:55
Волейбол
Судакову нашли новый клуб после игнора от Моуриньо в Бенфике
Судакову нашли новый клуб после игнора от Моуриньо в Бенфике
26.04.2026, 12:33 3
Футбол
Известный тренер не хочет возвращаться в Украину, чтобы работать в сборной
Известный тренер не хочет возвращаться в Украину, чтобы работать в сборной
25.04.2026, 18:48 3
Футбол
Офсайд Венгера заработал. В Канаде уже засчитывают голы по новым правилам
Офсайд Венгера заработал. В Канаде уже засчитывают голы по новым правилам
26.04.2026, 13:17 25
Футбол
