Неймар пропустил тренировку, засветившись в баре

Главный тренер «Сантоса» дал выходной форварду Неймару, а также другим лидерам во время матча против «Байи». Но на следующий день звездный бразилец пропустил тренировку, что в клубе объяснили «вирусной инфекцией». При этом в день матча Неймара видели в местном баре.

«Сантос» включил Неймара в состав делегации на матч Кубка Южной Америки против «Сан-Лоренсо». В то же время «рыбы» свалились в зону вылета в чемпионате Бразилии.

Неймар не теряет надежды выступить на чемпионате мира и первую половину 2026 года играет по щадящему графику.