Робиньо из тюрьмы требует наказать Неймара за конфликт с сыном

Конфликт между игроками «Сантоса» Неймаром и Робиньо-младшим, похоже, далек от завершения. 18-летний футболист выдвигает три обвинения против Неймара и хочет встретиться с клубом для обсуждения расторжения контракта. Робиньо-младший обвиняет Неймара в оскорблениях, подножке и сильном ударе по лицу.

В уведомлении «Сантосу» дается 48 часов на принятие четырех мер: начало внутреннего расследования инцидента, предоставление видеозаписи тренировки, заявление клуба о принятых мерах и назначение встречи для обсуждения возможного расторжения контракта.

Внутри клуба сложилось мнение, что сын «короля дриблинга» крайне избалован и в очередной раз продемонстрировал это своим поведением. Стоит отметить, что и Неймар далеко не пользуется всеобщей симпатией среди игроков. Многие считают его грубым в своих требованиях во время тренировок и матчей. Однако, вынеся дело в прессу, а затем и в суд, молодой игрок перешёл все границы.

Робиньо, отбывающий девятилетний тюремный срок, потребовал обнародовать видеозапись инцидента и выплатить денежный штраф Неймару за нападение на его 18-летнего сына Робиньо Жуниора.