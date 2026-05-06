Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. На грани вылета. Неймар забил, но Сантос снова потерял очки
Бразилия
06 мая 2026, 14:23 |
76
0

ВИДЕО. На грани вылета. Неймар забил, но Сантос снова потерял очки

Бразильский клуб не может победить на турнире Копа Судамерикана

06 мая 2026, 14:23 |
76
0
ВИДЕО. На грани вылета. Неймар забил, но Сантос снова потерял очки
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Ночью 6 мая Неймар отметился забитым мячом за «Сантос» в матче с «Реколетой» в четвёртом туре турнира Копа Судамерикана.

Звездный бразилец прервал голевую засуху и на 41-й минуте забил свой пятый мяч в сезоне.

Неймар вывел «Сантос» вперед, однако бразильский клуб не удержал преимущество в концовке встречи – 1:1.

«Сантос» вместе с Неймаром за два тура до конца группового этапа рискует вылететь из турнира. На счету команды всего три очка и четвёртое место.

Копа Судамерикана. 4-й тур, 6 мая

«Реколета» (Парагвай) – «Сантос» (Бразилия) – 1:1

Голы: Галеано, 86 – Неймар, 41

Видео голов и обзор матча:

Фотогалерея матча:

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

Турнирная таблица:

По теме:
Определен первый финалист Кубка чемпионов КОНКАКАФ 2025/26
ВИДЕО. Шедевр пяткой. Гол Ярмоленко признан лучшим в апреле в УПЛ
НБА. Оклахома разгромила Лейкерс, Детройт разобрался с Кливлендом
Сантос Неймар Копа Судамерикана видео голов и обзор
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Забарный узнал, сыграет ли он в полуфинале Лиги чемпионов против Баварии
Футбол | 06 мая 2026, 11:19 9
Забарный узнал, сыграет ли он в полуфинале Лиги чемпионов против Баварии
Забарный узнал, сыграет ли он в полуфинале Лиги чемпионов против Баварии

Защитник сборной Украины уступит место в центре обороны Маркиньосу и Вильяну Пачо

Последний финал ЛЧ для Арсенала. В большом футболе осталось только пятеро
Футбол | 05 мая 2026, 14:41 3
Последний финал ЛЧ для Арсенала. В большом футболе осталось только пятеро
Последний финал ЛЧ для Арсенала. В большом футболе осталось только пятеро

Сумеет ли нынешняя команда лондонцев повторить то, что удалось подопечным Венгера в 2006-м?

Эксперт объяснил, почему Шахтер не сможет обыграть Кристал Пэлас в Лондоне
Футбол | 06.05.2026, 14:18
Эксперт объяснил, почему Шахтер не сможет обыграть Кристал Пэлас в Лондоне
Эксперт объяснил, почему Шахтер не сможет обыграть Кристал Пэлас в Лондоне
Известно, кто убедил Шевченко назначить Мальдеру тренером сборной Украины
Футбол | 06.05.2026, 05:55
Известно, кто убедил Шевченко назначить Мальдеру тренером сборной Украины
Известно, кто убедил Шевченко назначить Мальдеру тренером сборной Украины
Шахтер хочет купить украинца из Европы за большие деньги
Футбол | 06.05.2026, 07:11
Шахтер хочет купить украинца из Европы за большие деньги
Шахтер хочет купить украинца из Европы за большие деньги
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Таблица чемпионата Шотландии. Хартс одолел Рейнджерс на радость Шахтеру
Таблица чемпионата Шотландии. Хартс одолел Рейнджерс на радость Шахтеру
04.05.2026, 21:29 46
Футбол
Козловский подколол Маркевича после неожиданного решения Шевченко
Козловский подколол Маркевича после неожиданного решения Шевченко
05.05.2026, 07:06 6
Футбол
Игорь СУРКИС: «Я сказал, что продам его за 30 млн. Он для меня как сын»
Игорь СУРКИС: «Я сказал, что продам его за 30 млн. Он для меня как сын»
04.05.2026, 08:12 19
Футбол
Усик и Аль-Шейх пришли к решению. Подписан контракт на бой в Эр-Рияде
Усик и Аль-Шейх пришли к решению. Подписан контракт на бой в Эр-Рияде
05.05.2026, 08:56 2
Бокс
Ребров нашел работу после увольнения со сборной Украины. Идут переговоры
Ребров нашел работу после увольнения со сборной Украины. Идут переговоры
05.05.2026, 13:13 21
Футбол
Григорий Суркис решил, кто будет тренировать Динамо в следующем сезоне
Григорий Суркис решил, кто будет тренировать Динамо в следующем сезоне
05.05.2026, 08:15 52
Футбол
Украина может получить два слота в Лиге чемпионов. Что для этого нужно?
Украина может получить два слота в Лиге чемпионов. Что для этого нужно?
04.05.2026, 20:59 1
Футзал
ЧМ по хоккею. Сборная Украины в драматичном матче обыграла Францию
ЧМ по хоккею. Сборная Украины в драматичном матче обыграла Францию
05.05.2026, 19:17 69
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем