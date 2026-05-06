ВИДЕО. На грани вылета. Неймар забил, но Сантос снова потерял очки

Ночью 6 мая Неймар отметился забитым мячом за «Сантос» в матче с «Реколетой» в четвёртом туре турнира Копа Судамерикана.

Звездный бразилец прервал голевую засуху и на 41-й минуте забил свой пятый мяч в сезоне.

Неймар вывел «Сантос» вперед, однако бразильский клуб не удержал преимущество в концовке встречи – 1:1.

«Сантос» вместе с Неймаром за два тура до конца группового этапа рискует вылететь из турнира. На счету команды всего три очка и четвёртое место.

Копа Судамерикана. 4-й тур, 6 мая

«Реколета» (Парагвай) – «Сантос» (Бразилия) – 1:1

Голы: Галеано, 86 – Неймар, 41

Фотогалерея матча:

Турнирная таблица: