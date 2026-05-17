ЯЦЫК: «Поэтому у Динамо и не получается игра сейчас»
Александр Яцык назвал причину неудач «Динамо»
Центральный полузащитник «Динамо» Александр Яцык оценил матч 29-го тура УПЛ с «Полтавой» (2:0).
– Этот матч ты начинал на скамейке запасных. Как оценишь первый тайм этого противостояния?
– По первому тайму могу сказать, что мои партнеры очень много проигрывали подборы. Так что сложно для нас проходил этот матч. Гости начали с нами в бой.
– В начале этой игры Андрей Ярмоленко забил свой очередной мяч. Теперь на его счету 123 мяча. Сколько игр ему понадобится, чтобы опередить Максима Шацких?
– У Андрея Ярмоленко такой высокий класс, что ему и одного поединка хватит, чтобы опередить Шацких. В заключительном туре чемпионата мы принимаем «Кудровку».
– Какую задачу дал тебе Игорь Костюк, выпуская на замену?
– Мы с Николаем Михайленко стали играть в центре поля. Наш наставник просил нас с Михайленко подбирать все мячи после длинных передач «Полтавы».
– Какое сейчас настроение у твоих партнеров в раздевалке?
– Настроение у всех плохое. В настоящее время киевское «Динамо» находится на четвертом месте в чемпионате Украины. Не должен клуб такого статуса находиться на четвёртом месте. Поэтому, я думаю, у нас и не получается игра сейчас. Ответственность за результат давит на нас.
– Впереди финал Кубка Украины…
– Да, осталось четыре дня до финала Кубка. Выходных у нас нет. В воскресенье начнем изучать «Чернигов». У нас будет время просмотреть несколько игр нашего соперника.
