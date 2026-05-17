  4. ЯЦЫК: «Поэтому у Динамо и не получается игра сейчас»
17 мая 2026, 18:06 | Обновлено 17 мая 2026, 18:07
ЯЦЫК: «Поэтому у Динамо и не получается игра сейчас»

Александр Яцык назвал причину неудач «Динамо»

ФК Динамо. Александр Яцык

Центральный полузащитник «Динамо» Александр Яцык оценил матч 29-го тура УПЛ с «Полтавой» (2:0).

– Этот матч ты начинал на скамейке запасных. Как оценишь первый тайм этого противостояния?

– По первому тайму могу сказать, что мои партнеры очень много проигрывали подборы. Так что сложно для нас проходил этот матч. Гости начали с нами в бой.

– В начале этой игры Андрей Ярмоленко забил свой очередной мяч. Теперь на его счету 123 мяча. Сколько игр ему понадобится, чтобы опередить Максима Шацких?

– У Андрея Ярмоленко такой высокий класс, что ему и одного поединка хватит, чтобы опередить Шацких. В заключительном туре чемпионата мы принимаем «Кудровку».

– Какую задачу дал тебе Игорь Костюк, выпуская на замену?

– Мы с Николаем Михайленко стали играть в центре поля. Наш наставник просил нас с Михайленко подбирать все мячи после длинных передач «Полтавы».

– Какое сейчас настроение у твоих партнеров в раздевалке?

– Настроение у всех плохое. В настоящее время киевское «Динамо» находится на четвертом месте в чемпионате Украины. Не должен клуб такого статуса находиться на четвёртом месте. Поэтому, я думаю, у нас и не получается игра сейчас. Ответственность за результат давит на нас.

– Впереди финал Кубка Украины…

– Да, осталось четыре дня до финала Кубка. Выходных у нас нет. В воскресенье начнем изучать «Чернигов». У нас будет время просмотреть несколько игр нашего соперника.

Руслан Полищук Источник: Sportarena
