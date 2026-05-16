Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Костюк высказался о победе Динамо, Суркисе и рекорде Ярмоленко
Украина. Премьер лига
16 мая 2026, 15:59 | Обновлено 16 мая 2026, 16:18
2184
0

Костюк высказался о победе Динамо, Суркисе и рекорде Ярмоленко

Команда обыграла Полтаву

16 мая 2026, 15:59 | Обновлено 16 мая 2026, 16:18
2184
0
Костюк высказался о победе Динамо, Суркисе и рекорде Ярмоленко
ФК Динамо Киев. Игорь Костюк

Динамо в матче чемпионата Украины обыграло Полтаву со счетом 2:0. Игру оценил наставник киевлян Игорь Костюк.

«Против таких соперников нужно играть более качественно. Они играют благодаря длинным передачам, и мы где-то не были готовы к этому. Это моя вина. То, как мы играли последние шесть минут – так мы должны были играть постоянно. Вячеслав Суркис? Дали многим отдохнуть, потому что сыграли много матчей и многим нужно отдохнуть, в том числе Нещерету».

«Тиаре – Биловар? Нет понимания на 100% между ними, но нам нужно понимать качества Тиаре в матчах, а не только тренировках. Достойно сыграл. Что касается Виталия Лобко, то я его хорошо знаю по U-19. Доверили ему, потому что есть вопросы по форварду. Он оправдал доверие – заработал пенальти и хорошо сыграл. Теперь готовимся к Кубку Украины».

«Рекорд Ярмоленко? Конечно, мы хотим, чтобы Андрей побил рекорд. Но есть команда, и Андрей работает на команду. И когда есть необходимость усилить, то мы меняем Андрея», – сказал Костюк.

По теме:
НАГОРНЯК: «Думаю, рефери сегодня просто отдыхал»
Форвард Динамо: «Николаевич – молодец. Ждем рекорд»
ГАДЖИЕВ: «Да, я еще перед игрой знал, что меня планируют выпустить»
Динамо Киев Полтава Украинская Премьер-лига Полтава - Динамо Игорь Костюк Андрей Ярмоленко Вячеслав Суркис
Иван Зинченко Источник: УПЛ-ТВ
Оцените материал
(65)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Дженоа попрощался с Русланом Малиновским
Футбол | 15 мая 2026, 17:35 10
ОФИЦИАЛЬНО. Дженоа попрощался с Русланом Малиновским
ОФИЦИАЛЬНО. Дженоа попрощался с Русланом Малиновским

Контракт украинца с итальянским клубом завершится в конце сезона

Хаби Алонсо принял решение по поводу Мудрика перед назначением в Челси
Футбол | 16 мая 2026, 08:25 4
Хаби Алонсо принял решение по поводу Мудрика перед назначением в Челси
Хаби Алонсо принял решение по поводу Мудрика перед назначением в Челси

Тренер не видит украинца в Лондоне

Отложенный подарок. Ястремская выстрадала путевку в финал WTA 125 в Парме
Теннис | 16.05.2026, 14:39
Отложенный подарок. Ястремская выстрадала путевку в финал WTA 125 в Парме
Отложенный подарок. Ястремская выстрадала путевку в финал WTA 125 в Парме
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 16.05.2026, 07:05
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Полтава – Динамо – 0:2. Ярмоленко не остановить. Видео голов и обзор матча
Футбол | 16.05.2026, 16:17
Полтава – Динамо – 0:2. Ярмоленко не остановить. Видео голов и обзор матча
Полтава – Динамо – 0:2. Ярмоленко не остановить. Видео голов и обзор матча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Элина Свитолина – Ига Свентек. Ночной триллер в Риме. Видеообзор матча
Элина Свитолина – Ига Свентек. Ночной триллер в Риме. Видеообзор матча
15.05.2026, 01:45
Теннис
Назван соперник Ломаченко. Бой, которого ждали годами
Назван соперник Ломаченко. Бой, которого ждали годами
14.05.2026, 21:19
Бокс
Бой Усик – Верховен претерпел неожиданные изменения
Бой Усик – Верховен претерпел неожиданные изменения
15.05.2026, 09:27
Бокс
Сказка закончилась. Определена первая финалистка престижного турнира в Риме
Сказка закончилась. Определена первая финалистка престижного турнира в Риме
14.05.2026, 17:35 6
Теннис
Динамо определилось с тренером на сезон 2026/27. Известно, что ждет Костюка
Динамо определилось с тренером на сезон 2026/27. Известно, что ждет Костюка
15.05.2026, 11:11 9
Футбол
Шевченко позвонил Воронину с предложением. Произошло непредвиденное
Шевченко позвонил Воронину с предложением. Произошло непредвиденное
15.05.2026, 08:54 3
Футбол
Прогнозный посев в еврокубках. С какой корзины будет сеяться Шахтер в ЛЧ?
Прогнозный посев в еврокубках. С какой корзины будет сеяться Шахтер в ЛЧ?
15.05.2026, 12:40 57
Футбол
Шахтеру нравится лидер Динамо. Колоссальная сумма трансфера
Шахтеру нравится лидер Динамо. Колоссальная сумма трансфера
15.05.2026, 09:06 32
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем