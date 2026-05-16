Костюк высказался о победе Динамо, Суркисе и рекорде Ярмоленко

Динамо в матче чемпионата Украины обыграло Полтаву со счетом 2:0. Игру оценил наставник киевлян Игорь Костюк.

«Против таких соперников нужно играть более качественно. Они играют благодаря длинным передачам, и мы где-то не были готовы к этому. Это моя вина. То, как мы играли последние шесть минут – так мы должны были играть постоянно. Вячеслав Суркис? Дали многим отдохнуть, потому что сыграли много матчей и многим нужно отдохнуть, в том числе Нещерету».

«Тиаре – Биловар? Нет понимания на 100% между ними, но нам нужно понимать качества Тиаре в матчах, а не только тренировках. Достойно сыграл. Что касается Виталия Лобко, то я его хорошо знаю по U-19. Доверили ему, потому что есть вопросы по форварду. Он оправдал доверие – заработал пенальти и хорошо сыграл. Теперь готовимся к Кубку Украины».

«Рекорд Ярмоленко? Конечно, мы хотим, чтобы Андрей побил рекорд. Но есть команда, и Андрей работает на команду. И когда есть необходимость усилить, то мы меняем Андрея», – сказал Костюк.