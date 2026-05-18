  4. БЕЛИК – о молодежи Шахтера: «Футболистам нужно взрослеть»
18 мая 2026, 13:51 | Обновлено 18 мая 2026, 13:52
БЕЛИК – о молодежи Шахтера: «Футболистам нужно взрослеть»

Тренер «горняков» U-19 готов к последнему туру

ФК Шахтер. Алексей Белик

Главный тренер «Шахтера» U-19 Алексей Белик поделился мыслями о победе над «Кривбассом» в 29-м туре чемпионата Украины среди игроков до 19 лет (3:1).

Донецкий клуб гарантирует себе трофей, если не проиграет в последнем туре «Колосу». Главный конкурент в борьбе за золото – «Динамо» – сыграет против «Кудровки».

– Добились важной победы, ребята – молодцы. Было жарко, у нас была тяжелая логистика накануне: сначала ехали в Александрию, а в день матча еще три часа провели в дороге до Кривого Рога. Все это, безусловно, повлияло на общее состояние и настроение. Футболисты справились с трудностями.

Раньше нам говорили, что не стоит рано взрослеть, чтобы как можно дольше оставаться в этом прекрасном периоде жизни, однако футболистам иногда нужно взрослеть быстрее с точки зрения ментальности, разума и мудрости. Как видим, футбол молодеет, игроки 2009 года рождения уже выступают в полуфиналах еврокубковых турниров.

Что касается матча, то все было хорошо, поэтому ребята получат выходной. В понедельник начнем подготовку к заключительной игре сезона. Единственный негатив – травма Тютюнова, он сломал руку. Команда и весь тренерский штаб держат кулаки, чтобы он как можно быстрее восстановился. Также надеемся, что он будет представлять клуб в сборной Украины U-19 в финальном раунде Евро-2026, который стартует в конце июня.

– До чемпионства остался всего один шаг – домашний матч с «Колосом» U-19 через неделю. Чего ожидаете от будущего противостояния и как будете настраивать подопечных?

– Мы сами создали себе условия, в которых сейчас находимся. Большие команды и игроки с характером не упускают титул в таких ситуациях. Поддерживаю ребят и надеюсь, что они сыграют на своем уровне. Если им это удастся, все будет хорошо.

Хлопці будуть "рости" у Феніксі Арендовці  До 35 років 
краще б воно мовчало про переїзди і не мичало,
а подивилося б скільки і на скільки км їздить Чорноморец.
