Таблица чемпионата Украины U-19. Шахтер vs Динамо. Кто возьмет золото?

16 мая состоялся последний матч 29-го тура чемпионата Украины среди игроков до 19 лет.

«Шахтер» U-19 одержал выездную победу над сверстниками из «Кривбасса» (3:1) и сохранил первое место в турнирной таблице.

Конкурент «горняков» в борьбе за золотые медали, «Динамо», благодаря позднему голу обыграло «Полтаву» (2:1).

Имя победителя чемпионата Украины U-19 станет известно лишь после завершения заключительного, 30-го тура.

Следующий тур начнется 22 мая, почти все матчи будут стартовать в 12:00. Только поединок «Оболони» и ЛНЗ запланирован на другой день.

В финальном матче чемпионата «Шахтер» сыграет с «Колосом», а «Динамо» будет противостоять «Кудровке».

Национальная лига U-19. 29-й тур. 16 мая

«Кривбасс» Кривой Рог U-19 – «Шахтер» Донецк U-19 – 1:3

«Полтава» U-19 – «Динамо» Киев U-19 – 1:2

«Карпаты» Львов U-19 – «Верес» Ровно U-19 – 2:4

«Кудровка» U-19 – ЛНЗ Черкассы U-19 – 1:0

«Колос» Ковалевка U-19 – «Оболонь» Киев U-19 – 3:2

«Металлист 1925» Харьков U-19 – «Эпицентр» Каменец-Подольский U-19 – 5:1

«Рух» Львов U-19 – «Александрия» U-19 – 8:1

«Заря» Луганск U-19 – «Полесье» Житомир U-19 – 1:2

Турнирная таблица: