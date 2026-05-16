Пахнет чемпионством. Шахтер U-19 одержал важную победу, слово за Динамо

В субботу, 16 мая, «Шахтер» Донецк U-19 сделал важный шаг к золотым медалям чемпионата Украины.

Донецкий клуб одержал боевую победу над «Кривбассом» U-19 на выезде и оторвался от «Динамо» в турнирной таблице.

Очередной мяч за «горняков» забил Мохамаду Канте, который уже установил рекорд украинской лиги среди игроков до 19 лет.

«Шахтер» после матча в Кривом Роге сохранил первое место, имея в активе 76 очков.

«Динамо» из-за воздушной тревоги не может доиграть поединок против «Полтавы». В активе киевлян лишь 70 очков.

В случае победы «бело-синих» судьба чемпионства определится в заключительном 30-м туре.

Национальная лига U-19. 29-й тур. 16 мая

«Кривбасс» U-19 (Кривой Рог) – «Шахтер» U-19 (Донецк) – 1:3

Голы: Калашник, 82 – Тютюнов, 10, Зубрий, 21, Канте, 58

