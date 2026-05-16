Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Пахнет чемпионством. Шахтер U-19 одержал важную победу, слово за Динамо
Молодежные турниры
16 мая 2026, 15:38 | Обновлено 16 мая 2026, 15:57
934
1

Пахнет чемпионством. Шахтер U-19 одержал важную победу, слово за Динамо

Донецкая команда на выезде одолела сверстников из «Кривбасса»

16 мая 2026, 15:38 | Обновлено 16 мая 2026, 15:57
934
1 Comments
Пахнет чемпионством. Шахтер U-19 одержал важную победу, слово за Динамо
ФК Шахтер Донецк

В субботу, 16 мая, «Шахтер» Донецк U-19 сделал важный шаг к золотым медалям чемпионата Украины.

Донецкий клуб одержал боевую победу над «Кривбассом» U-19 на выезде и оторвался от «Динамо» в турнирной таблице.

Очередной мяч за «горняков» забил Мохамаду Канте, который уже установил рекорд украинской лиги среди игроков до 19 лет.

«Шахтер» после матча в Кривом Роге сохранил первое место, имея в активе 76 очков.

«Динамо» из-за воздушной тревоги не может доиграть поединок против «Полтавы». В активе киевлян лишь 70 очков.

В случае победы «бело-синих» судьба чемпионства определится в заключительном 30-м туре.

Национальная лига U-19. 29-й тур. 16 мая

«Кривбасс» U-19 (Кривой Рог) – «Шахтер» U-19 (Донецк) – 1:3

Голы: Калашник, 82 – Тютюнов, 10, Зубрий, 21, Канте, 58

Видеозапись матча

По теме:
Турнирная таблица УПЛ. Динамо взяло три очка и сохранило шансы на 3-е место
Трансфер бразильского футболиста может принести Шахтеру 40 миллионов евро
Талантливый полузащитник получит шанс от Костюка закрепиться в Динамо
Шахтер Донецк Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк U-19 Кривбасс Кривой Рог U-19 чемпионат Украины по футболу U-19 Кривбасс - Шахтер Мохамаду Канте Артем Зубрий Владислав Тютюнов
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(22)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Челси и Ман Сити определили стартовые составы на финал Кубка Англии
Футбол | 16 мая 2026, 16:05 0
Челси и Ман Сити определили стартовые составы на финал Кубка Англии
Челси и Ман Сити определили стартовые составы на финал Кубка Англии

16 мая в 17:00 пройдет матч за трофей на стадионе Уэмбли в Лондоне

Мирон МАРКЕВИЧ: «Мне очень нравится эта команда УПЛ»
Футбол | 16 мая 2026, 11:32 1
Мирон МАРКЕВИЧ: «Мне очень нравится эта команда УПЛ»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Мне очень нравится эта команда УПЛ»

Легендарный тренер похвалил «Эпицентр»

Эконом-режим. Динамо добыло победу над Полтавой
Футбол | 16.05.2026, 15:00
Эконом-режим. Динамо добыло победу над Полтавой
Эконом-режим. Динамо добыло победу над Полтавой
ЧМ по хоккею. Чемпион начал с поражения, победа сборной Чехии
Хоккей | 16.05.2026, 00:05
ЧМ по хоккею. Чемпион начал с поражения, победа сборной Чехии
ЧМ по хоккею. Чемпион начал с поражения, победа сборной Чехии
Хаби Алонсо принял решение по поводу Мудрика перед назначением в Челси
Футбол | 16.05.2026, 08:25
Хаби Алонсо принял решение по поводу Мудрика перед назначением в Челси
Хаби Алонсо принял решение по поводу Мудрика перед назначением в Челси
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
та напевно буде чемпіоном, навряд чи молодь "гірників" програє останній матч
Ответить
0
Популярные новости
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на финал WTA 1000 в Риме
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на финал WTA 1000 в Риме
16.05.2026, 15:41
Теннис
Назван соперник Ломаченко. Бой, которого ждали годами
Назван соперник Ломаченко. Бой, которого ждали годами
14.05.2026, 21:19
Бокс
Алексей Гуцуляк принял окончательное решение относительно своего будущего
Алексей Гуцуляк принял окончательное решение относительно своего будущего
15.05.2026, 07:38 7
Футбол
Андреа Мальдера решил дать шанс бывшему вратарю Динамо и Шахтера
Андреа Мальдера решил дать шанс бывшему вратарю Динамо и Шахтера
15.05.2026, 08:37 4
Футбол
Элина Свитолина – Ига Свентек. Ночной триллер в Риме. Видеообзор матча
Элина Свитолина – Ига Свентек. Ночной триллер в Риме. Видеообзор матча
15.05.2026, 01:45
Теннис
Сергей Ребров выбрал себе новую команду и выдвинул жесткие условия
Сергей Ребров выбрал себе новую команду и выдвинул жесткие условия
15.05.2026, 08:08 44
Футбол
Этому положен конец. Панатинаикос выступил с заявлением о Реброве
Этому положен конец. Панатинаикос выступил с заявлением о Реброве
16.05.2026, 10:11 7
Футбол
Бой Усик – Верховен претерпел неожиданные изменения
Бой Усик – Верховен претерпел неожиданные изменения
15.05.2026, 09:27
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем