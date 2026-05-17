Карпаты Львов

Карпаты – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 29-го тура УПЛ 2025/26 17 мая в 18:00 по Киеву
17 мая состоится матч 29-го тура УПЛ 2025/26 между командами Карпаты и Верес.
Встреча пройдет на стадионе «Украина» во Львове. Время начала поединка – 18:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Наставник Карпат – Фран Фернандес, главный тренер Вереса – Олег Шандрук. Матч рассудит рефери Сергей Задиран из Киевской области.
В таблице чемпионата Украины Карпаты с 38 очками располагаются на девятом месте. Верес с 31 баллос идет десятым.
Карпаты – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.
Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.74 для «Карпат» и 4.10 ля «Вереса». А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.
|
Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В финале Элина переиграла четвертую ракетку, в третий раз покорив столицу Италии
Сергей Станиславович не сдержался и закрыл комментарии в Instagram