Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Прощание Малиновского. Милан на выезде обыграл Дженоа
17.05.2026 13:00 – FT 1 : 2
Милан
Прощание Малиновского. Милан на выезде обыграл Дженоа

Матч завершился со счетом 2:1

В воскресенье, 17 мая 2026 года, состоялся матч 37-го тура Серии А между «Дженоа» и «Миланом».

Игра прошла на стадионе Стадио Луиджи Феррарис в Генуе и завершилась победой гостей со счетом 2:1.

Украинский полузащитник «гриффонов» Руслан Малиновский начал игру в стартовом составе и отыграл матч полностью. Для украинца эта игра стала последней в составе «Дженоа» на стадионе Стадио Луиджи Феррарис, ведь недавно клуб объявил о его уходе после завершения сезона.

Серия А 2025/26. 37-й тур, 17 мая
Дженоа – Милан – 1:2
Голы: Васкес, 87 – Нкунку, 50 (пен.), Атекаме, 81

События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил Хоан Васкес (Дженоа).
81’
ГОЛ ! Мяч забил Закари Атекаме (Милан), асcист Кристиан Пулишич.
50’
ГОЛ ! С пенальти забил Кристофер Нкунку (Милан).
Дмитрий Вус
«Подпишите меня». Игрок титулованного клуба из Европы хочет в Шахтер
