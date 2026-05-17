Прощание Малиновского. Милан на выезде обыграл Дженоа
Матч завершился со счетом 2:1
В воскресенье, 17 мая 2026 года, состоялся матч 37-го тура Серии А между «Дженоа» и «Миланом».
Игра прошла на стадионе Стадио Луиджи Феррарис в Генуе и завершилась победой гостей со счетом 2:1.
Украинский полузащитник «гриффонов» Руслан Малиновский начал игру в стартовом составе и отыграл матч полностью. Для украинца эта игра стала последней в составе «Дженоа» на стадионе Стадио Луиджи Феррарис, ведь недавно клуб объявил о его уходе после завершения сезона.
Серия А 2025/26. 37-й тур, 17 мая
Дженоа – Милан – 1:2
Голы: Васкес, 87 – Нкунку, 50 (пен.), Атекаме, 81
