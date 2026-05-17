Дженоа – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 17 мая в 13:00 поединок чемпионата Италии
В воскресенье, 17 мая, пройдет матч «Дженоа» – «Милан» в 37-м туре итальянской Серии А.
Местом проведения поединка станет арена «Стадио Луиджи Феррарис» в Генуе.
Стартовый свисток прозвучит в 13.00 по киевскому времени.
Свои последние матчи в «Дженоа» проведет украинец Руслан Малиновский, который летом покинет клуб и перейдет в «Трабзонспор».
В турнирной таблице «Милан» расположился на четвертом месте (67 очков), «Дженоа» сейчас 14-е (41 балл).
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
