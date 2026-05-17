Колос – Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

17 мая будет проведен матч между «Колосом» и «Оболонью» в 29-м туре Украинской Премьер-лиги.

Встретятся команды на стадионе «Колос» в Ковалевке.

Главным судьей назначен Дмитрий Панчишин. Начнется игра в 15:30 по киевскому времени.

В турнирной таблице «Колос» находится на седьмом месте (46 очков), «Оболонь» возле зоны вылета – 12-я позиция и 28 баллов.

Предыдущая встреча команд в Киеве подарила фанатам безголевую ничью (0:0).

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

