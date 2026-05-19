Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Футболист Динамо выступил с заявлением. Он недоволен собой
19 мая 2026, 04:32
Футболист Динамо выступил с заявлением. Он недоволен собой

Коробов – об игре с «Полтавой»

ФК Динамо. Максим Коробов

Правый защитник киевского «Динамо» Максим Коробов прокомментировал своё выступление в матче 29-го тура УПЛ против «Полтавы», который завершился победой киевлян со счётом 2:0.

Футболист признался, что остался не до конца доволен собственной игрой и считает, что мог действовать лучше в отдельных эпизодах.

«Своей игрой я не очень доволен. Не хватало качества в работе с мячом: передачи и прием были не на самом высоком уровне, поэтому мне не понравилась моя игра. Но победа команды — это самый главный результат», — отметил Коробов.

Дмитрий Олийченко Источник: Украинский футбол
Загалом непогано проводить сезон ,це  також досвід  в таких іграх
Недовольны товаром?? В коробку Коробова и назад на полку пылицца...
