Флик подтвердил. Один из ключевых игроков Барселоны не сыграет с Бетисом

Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик рассказал, почему Френки де Йонг оказался вне заявки на матч 37-го тура Ла Лиги с «Бетисом».

«Френки не попал в заявку. Он подошел ко мне и поговорил со мной. Сказал, что не чувствует себя в хорошей форме, поэтому мы решили, что он пропустит завтрашний матч».

По сообщениям испанских СМИ, каталонцы, которые уже не имеют турнирных задач, решили не рисковать нидерландским хавбеком в преддверии ЧМ-2026 и дать отдых футболисту.

«Барселона» досрочно стала чемпионом Испании. Матч с «Бетисом» состоится в воскресенье, 17 мая. Старт игры – в 22:15 по киевскому времени.

