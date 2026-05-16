В субботу форвард Роберт Левандовски объявил о своем уходе из «Барселоны» по окончании сезона 2025/26. Польский нападающий решил не оставаться на «Камп Ноу» еще 12 месяцев, а значит, покинет клуб по истечении контракта в июне.

«Разговор прошёл хорошо», – прокомментировал беседу с поляком главный тренер Ханс-Дитер Флик. «Все мои титулы были завоеваны благодаря ему. Для меня было честью иметь его в своей команде и работать с ним. Он невероятный профессионал. Он всегда был на высочайшем уровне, следил за своим здоровьем. Я никогда его не забуду. Он – образец для подражания для молодых игроков. Думаю, для него (уход) это хорошо, и, возможно, для клуба тоже, потому что так мы будем перестраивать команду. И да, мы говорили об этом заранее. Он объявил об этом в раздевалке. Мы все знаем, какой он игрок».

Флик подтвердил, что Левандовски выйдет в стартовом составе против «Бетиса», а также обсудил возможность подписания замены во время предстоящего летнего трансферного окна.