Стало известно, почему Левандовски ушел из Барселоны за безумные деньги
Поляк до последнего надеялся договориться с каталонцами о новом контракте
37-летний польский нападающий Роберт Левандовски начнёт следующий сезон в чемпионате Саудовской Аравии, пишет журналист Камиль Павельчик со ссылкой на комментатора Матеуша Борека.
Сообщается, что футболист получит за два года контракта 90 млн евро. В «Барселоне» Левандовски, по последнему контракту, получал 52 млн евро за два сезона.
«Роберт хотел остаться в «Барселоне» и ожидал двухлетнего контракта в обмен на снижение зарплаты, однако это не смогло убедить клуб», – отметил Павельчик.
Левандовски выступал за «Барселону» с 2022 года. В текущем сезоне он принял участие в 44 матчах в составе «блаугранас», отличившись 18 забитыми мячами и четырьмя ассистами.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Экс-форвард сборной Украины считает, что существенных изменений в турнирной таблице не произойдет
Легендарный тренер похвалил «Эпицентр»