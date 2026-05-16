  Стало известно, почему Левандовски ушел из Барселоны за безумные деньги
16 мая 2026, 17:06
Стало известно, почему Левандовски ушел из Барселоны за безумные деньги

Поляк до последнего надеялся договориться с каталонцами о новом контракте

Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

37-летний польский нападающий Роберт Левандовски начнёт следующий сезон в чемпионате Саудовской Аравии, пишет журналист Камиль Павельчик со ссылкой на комментатора Матеуша Борека.

Сообщается, что футболист получит за два года контракта 90 млн евро. В «Барселоне» Левандовски, по последнему контракту, получал 52 млн евро за два сезона.

«Роберт хотел остаться в «Барселоне» и ожидал двухлетнего контракта в обмен на снижение зарплаты, однако это не смогло убедить клуб», – отметил Павельчик.

Левандовски выступал за «Барселону» с 2022 года. В текущем сезоне он принял участие в 44 матчах в составе «блаугранас», отличившись 18 забитыми мячами и четырьмя ассистами.

