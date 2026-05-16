  «Время двигаться дальше». Левандовски прокомментировал уход из Барселоны
16 мая 2026, 14:41 | Обновлено 16 мая 2026, 14:55
«Время двигаться дальше». Левандовски прокомментировал уход из Барселоны

Поляк покидает испанский гранд

Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Польский форвард Роберт Левандовски прокомментировал свой уход из «Барселоны»:

«После четырех лет, наполненных испытаниями и упорным трудом, пришло время двигаться дальше.

Я ухожу с чувством выполненного долга. 4 сезона, 3 чемпионских титула.

Я никогда не забуду ту любовь, которую мне дарили болельщики с самых первых дней.

Каталония – это мой дом.

Спасибо всем, кого я встретил на этом пути за эти прекрасные четыре года.

Особая благодарность президенту Лапорте за то, что он дал мне возможность прожить самую невероятную главу в моей карьере.

«Барселона» вернулась туда, где ее место.

Visca el Barça. Visca Catalunya».

Поляк провел в Каталонии четыре года – 191 матч, 119 голов. 24 ассиста.

