«Время двигаться дальше». Левандовски прокомментировал уход из Барселоны
Поляк покидает испанский гранд
Польский форвард Роберт Левандовски прокомментировал свой уход из «Барселоны»:
«После четырех лет, наполненных испытаниями и упорным трудом, пришло время двигаться дальше.
Я ухожу с чувством выполненного долга. 4 сезона, 3 чемпионских титула.
Я никогда не забуду ту любовь, которую мне дарили болельщики с самых первых дней.
Каталония – это мой дом.
Спасибо всем, кого я встретил на этом пути за эти прекрасные четыре года.
Особая благодарность президенту Лапорте за то, что он дал мне возможность прожить самую невероятную главу в моей карьере.
«Барселона» вернулась туда, где ее место.
Visca el Barça. Visca Catalunya».
Поляк провел в Каталонии четыре года – 191 матч, 119 голов. 24 ассиста.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Легендарный тренер похвалил «Эпицентр»
Экс-форвард сборной Украины считает, что существенных изменений в турнирной таблице не произойдет