  4. ОФИЦИАЛЬНО. Роберт Левандовски покинет Барселону по окончании сезона
Испания
16 мая 2026, 14:13 | Обновлено 16 мая 2026, 14:46
ОФИЦИАЛЬНО. Роберт Левандовски покинет Барселону по окончании сезона

Поляк провел в Каталонии четыре сезона

Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Польский нападающий Роберт Левандовски покинет «Барселону» по окончании сезона. Об этом сообщает пресс-служба «сине-гранатовых».

Соглашение между 37-летним футболистом и испанским грандом подходит к концу, стороны не стали его продлевать.

Роберт провел в составе «Барселоны» четыре сезона – 191 матч на клубном уровне, 119 забитых мячей и 24 голевые передачи. Из трофеев: три чемпионата Испании, один Кубок и три Суперкубка.

Также Левандовски стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании в сезоне 2022/23 – 23 забитых гола.

Даниил Кирияка
Написали би яку з/п поляк має в Барселоні, і що він не хоче йти на суттєве зниження. Одразу ж стане зрозуміло чому подальші стежки каталонців і Левандовськи, якиму 37!, розходяться....
