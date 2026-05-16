ОФИЦИАЛЬНО. Роберт Левандовски покинет Барселону по окончании сезона

Польский нападающий Роберт Левандовски покинет «Барселону» по окончании сезона. Об этом сообщает пресс-служба «сине-гранатовых».

Соглашение между 37-летним футболистом и испанским грандом подходит к концу, стороны не стали его продлевать.

Роберт провел в составе «Барселоны» четыре сезона – 191 матч на клубном уровне, 119 забитых мячей и 24 голевые передачи. Из трофеев: три чемпионата Испании, один Кубок и три Суперкубка.

Также Левандовски стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании в сезоне 2022/23 – 23 забитых гола.