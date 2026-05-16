В шаге от Золотого Мастерса. Определена финальная пара ATP 1000 в Риме
Янник Синнер и Каспер Рууд поборятся за трофей в столице Италии
На грунтовом турнире ATP 1000 в Риме (Италия) определена финальная пара.
Трофей Мастерса в столице Италии разыграют лидер мирового рейтинга ATP Янник Синнер и представитель Норвегии Каспер Рууд (ATP 25).
Синнер на пути к финалу выбил нейтрала Даниила Медведева (ATP 10) в трехсетовом триллере, который растянулся на два дня из-за дождя.
Рууд обыграл итальянца Лучано Дардери (ATP 20) в двух партиях в полуфинальном матче.
Ранее Янник играл четыре раза против Каспера и выиграл все четыре очных противостояния.
Для Синнера это будет второй финал на домашнем Мастерсе за карьеру. В прошлом году Янник проиграл в битве за трофей испанцу Карлосу Алькарасу, который в этом году не участвует в соревнованиях из-за травмы.
Янник в шаге от Золотого Мастерса (девять трофеев категории ATP 1000). Единственным Мастерсом, который еще не покорялся лидеру мирового рейтинга, остается турнир ATP 1000 в столице Италии.
Рууд вышел в свой дебютный финал на Мастерсе в Риме.
Финальный поединок состоится 17 мая.
ATP 1000 Рим. Пары 1/2 финала
Янник Синнер [1] – Даниил Медведев [7] – 6:2, 5:7, 6:4
Каспер Рууд [23] – Лучано Дардери [18] – 6:1, 6:1
Видеообзор матчей 1/2 финала
Jannik Sinner is one win away from achieving the Golden Masters at 24 years old.— Internazionali BNL d'Italia (@InteBNLdItalia) May 16, 2026
Reminder: It’s never been done before 31 years old.#IBI26 | @atptour
