  4. Bellissimo! Синнер выжил и вышел в финал Мастерса в Риме, дожав Медведева
16 мая 2026, 17:21 | Обновлено 16 мая 2026, 17:41
Bellissimo! Синнер выжил и вышел в финал Мастерса в Риме, дожав Медведева

Янник одолел Даниила Медведева в трех сетах

Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Первый номер рейтинга ATP Янник Синнер стал финалистом грунтового турнира ATP 1000 в Риме, Италия.

Синнер одолел седьмого сеяного Даниила Медведева (ATP 9) в трех сетах – 6:2, 5:7, 6:4.

15 мая Янник и Даниил стартовали в 20:20 по Киеву. По ходу поединка, в третьем сете при счете 4:2 в пользу Синнера, начался дождь и матч между теннисистами был приостановлен, а затем и вовсе перенесен на следующий день (16 мая).

Янник без проблем выиграл первый сет со счетом 6:2, а во втором у итальянца начались проблемы – заметная усталость и судороги во время поединка.

Медведев не упустил возможность и сумел воспользоваться состоянием соперника, взяв вторую партию – 7:5.

В третьем сете Янник брал медицинский тайм-аут из-за проблем с ногой, вызвав этим недовольство соперника. Медведев считал, что у итальянца просто судороги.

Согласно официальным правилам, судороги не считаются острой травмой. Поэтому полноценный медицинский тайм-аут из-за них брать нельзя. Помощь физиотерапевта возможно получить только при смене сторон.

Это было 17-е очное противостояние теннисистов. Янник в десятый раз обыграл Даниила.

Синнер одержал 33-ю победу подряд на Мастерсах.

Итальянец в шаге от победы на тысячнике в Риме.

В поединке за первый в карьере трофей на домашнем Мастерсе Янник поборется с норвежцем Каспером Руудом.

ATP 1000 Рим. Грунт, полуфинал

Янник Синнер [1] – Даниил Медведев [7] – 6:2, 5:7, 6:4

Комментарии 1
порешали с цапом, турнир спасён
