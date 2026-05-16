  Игорь КОСТЮК: «Пономаренко получил травму, поэтому вы решили...»
16 мая 2026, 18:46 |
Игорь КОСТЮК: «Пономаренко получил травму, поэтому вы решили...»

Тренер прокомментировал матч против «Полтавы»

Главный тренер «Динамо» Игорь Костюк дал пресс-конференцию после матча 29-го тура УПЛ против «Полтавы» (0:2).

– Появление Виталия Лобка в стартовом составе – это желание дать отдых основным нападающим перед финалом Кубка Украины?

– Как вы знаете, Матвей Пономаренко недавно получил травму, а Эдуардо Герреро испытал немалую нагрузку в последних матчах. Виталий заслужил шанс сыграть за первую команду своим отношением к работе и выступлениями в юношеской команде. Считаю, что он удачно дебютировал. В частности, заработал пенальти, который стал одним из решающих моментов матча. Он принес пользу команде и проявил профессионализм.

– Вячеслав Суркис впервые вышел в стартовом составе «Динамо» в официальном матче. Понравилась ли вам его игра?

– Вячеслав сыграл хорошо, надежно и безошибочно. Он хорошо руководил обороной, а в конце встречи спас команду от пропущенного мяча. Вячеслав – молодой вратарь, который играет за команду U19 и тренируется с нами. Мы понимаем, что доверие к молодым футболистам – это путь к развитию нашего футбола.

– Каковы ваши ожидания от предстоящего финала Кубка Украины против «Чернигова»?

– Этот матч важен для Киева, для «Динамо», для всей команды. Готовимся к финалу с особой ответственностью.

– Впервые в весенней части сезона в официальном матче сыграл Алиу Тиаре. Как оцените его действия?

– Несмотря на длительное отсутствие, Алиу не допускал результативных ошибок, которые случались на зимних сборах. Дальше будем наблюдать за его прогрессом. Надеемся, что он будет полезен нашей команде.

События матча

90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Герреро (Динамо Киев), асcист Назар Волошин.
3’
ГОЛ ! С пенальти забил Андрей Ярмоленко (Динамо Киев).
