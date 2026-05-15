В субботу, 16 мая, состоится поединок 29-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Полтава» и «Динамо». Номинально домашний для полтавчан матч пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» имени В. Лобановского, игра начнется в 13:00.

Полтава

Полтавская команда, которая в нынешнем сезоне дебютировала в УПЛ, не смогла остаться среди элиты украинского футбола. Де-юре это было оформлено после поражения полтавчан в матче против «Шахтера», но шансы на спасение «спортклубовцы» утратили намного ранее. Ведь даже президент «Полтавы» Сергей Иващенко отмечал, что команда оказалась не готова к выступлению в УПЛ.

В прошлом туре полтавчане уже без турнирной мотивации ожидаемо проиграли ЛНЗ со счетом 0:2. В целом, главной проблемой «спортклубовцев» можно назвать игру в обороне: «Полтава» является наихудшей командой лиги по показателю пропущенных голов. В текущем году подопечные Павла Матвийченко всего в одном поединке пропустили меньше двух голов. Полтавчане пропускали голы в предыдущих 26 играх УПЛ (70 мячей). Перед игрой в Черкассах тренерский штаб «Полтавы» столкнулся с непростой кадровой ситуацией из-за отравления семи футболистов.

В матче с «Динамо» своей команде не сможет помочь центрбек Веремиенко, получивший травму в игре против «Шахтера». Также выбыл из строя новичок «Полтавы» Билошевский. Футболист перешел в «Полтаву» в конце апреля на правах свободного агента и успел провести одну встречу, но затем Билошевскому была сделана операция на мениске.

Динамо

«Бело-синие» находятся на пятой позиции и, по сути, уже ни за что не борются в завершающемся чемпионате. Призрачные шансы догнать «Полесье» и занять третье место вряд ли являются достаточным стимулом и турнирной мотивацией для футболистов киевской команды. Да и четвертая позиция вряд ли куда-то денется от «Динамо». Другое дело – Кубок Украины, финал которого состоится уже на следующей неделе. Там киевляне сыграют не только за трофей, но и за путевку на евроарену.

Несколько дней назад подопечные Игоря Костюка обыграли «Колос» со счетом 2:1. Очередным результативным ударом отметился Ярмоленко, приблизившийся к рекордному показателю голов в украинских чемпионатах. Вместе с тем, снова проявилась «ахиллесова пята» нынешней киевской команды. Добиваясь в матче преимущества, «бело-синие» успокаиваются и слишком многое позволяют своим соперникам. Ковалевцы вполне могли отобрать очки у «Динамо», но киевляне таки удержали победный результат.

Заметно сказывается отсутствие в атаке киевлян травмированного Пономаренко, который пропустил уже две игры своей команды. В лазарете также находятся Редушко, Попов, Тымчик, Кабаев. Зато в поединке против «Колоса» вернулся на поле восстановившийся после повреждения Бражко. Кстати, в субботу он может провести 100-й матч в УПЛ. Перебор желтых карточек не позволит сыграть в предстоящем противостоянии центрбеку Захарченко.

Статистика встреч

Команды провели всего одну очную дуэль, которая состоялась в первом круге и завершилась сенсационной победой дебютанта УПЛ со счетом 2:1. Эта игра стала первой в чемпионате у руля «Динамо» для Игоря Костюка. В ворота киевлян голы забили Одарюк и Мисюра, а «бело-синие» ответили результативным ударом Яцика.

Прогноз на противостояние

Турнирной мотивации будут лишены обе команды, поэтому на футболистов не будет давить груз ответственности за результат. К тому же, киевляне могут пытаться экономит силы перед финалом Кубка Украины. Букмекеры считают безоговорочным фаворитом матча «Динамо», но рискнем предположить, что победа номинальных гостей крупной не будет. Ставим на фору «Полтавы» +2.5.

Ориентировочные составы:

«Полтава»: Минчев, Савенков, Подлепич, Мисюра, Коцюмака, Плахтырь, Даниленко, Сад, Одарюк, Сухоручко, Вивдич.

«Динамо»: Нещерет, Коробов, Биловар, Михавко, Дубинчак, Михайленко, Шапаренко, Буяльский, Ярмоленко, Герреро, Огундана.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 23.88 для «Полтавы» и 1.12 для «Динамо».