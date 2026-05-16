В субботу, 16 мая, состоится матч 29-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Полтава» и «Динамо». Матч пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» имени В. Лобановского, начало игры – в 13:00.

«Полтава» в нынешнем сезоне УПЛ победила всего два раза, и одна из этих побед как раз была над «Динамо». Еще в декабре 2025 года команда Матвийченко обыграла киевлян со счетом 2:1, и для полтавского клуба та победа стала последней на данный момент. После той сенсации команда больше не знает вкуса побед и сейчас занимает последнее место в турнирной таблице.

«Динамо» подходит к субботнему матчу в статусе четвертой команды чемпионата и, скорее всего, уже не поднимется выше и не опустится ниже. Главный матч концовки сезона киевляне проведут в финале Кубка Украины, поэтому против аутсайдера можно ожидать появления целого ряда футболистов, которые по ходу сезона получали немного игрового времени.

