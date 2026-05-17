17 мая 2026, 18:23 |
Ньюкасл – Вест Хэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 17 мая в 19:30 по Киеву

В воскресенье, 17 мая, состоится поединок 37-го тура чемпионата Англии между «Ньюкаслом» и «Вест Хэмом». По киевскому времени игра начнется в 19.30.

Для сорока текущий сезон прошел, мягко говоря, не слишком удачно. В Премьер-лиге коллектив провалился, получив только 46 очков за 36 поединков, что меньше даже чем у новичка и их заклятого врага – «Сандерленда». Поэтому клуб занимает 13-е место турнирной таблицы, и особой турнирной мотивации «Ньюкасл» уже не имеет, ведь шансов прыгнуть свыше 8-ой строчки уже не осталось. В Кубке Англии коллектив дошел до 1/8 финала, где уступил «Манчестер Сити».

В Лиге чемпионов англичанам удалось квалифицироваться в 1/8 финала Лиги чемпионов, однако там клуб с общим счетом 8:3 проиграл «Барселоне».

Молотобойцы в этом году тоже совсем не удивляют. После 36 поединков Премьер-лиги на балансе лондонцев только 36 баллов, из-за чего они и находятся на 18-м месте общего зачета. Единственный конкурент клуба в сохранении прописки, «Тоттенхэм», за 2 тура до завершения соревнований имеет на 2 очка больше.

В Кубке Англии «Вест Хэм» обыграл «КПР», «Бертон Альбион» и «Брентфорд», однако в четвертьфинале уступил «Лидсу» в серии пенальти.

Личные встречи

В последних 5-х играх между клубами царит равновесие. Каждый коллектив имеет по 2 победы, а еще 1 игра завершилась вничью.

Интересные факты

  • В последних 7-х играх «Ньюкасл» победил только 1 раз.
  • В 4/6 предыдущих матчах «Вест Гема» было забито более 2.5 гола.
  • За 10 предыдущих домашних матчей «Ньюкасл» победил только трижды.

Прогноз Sport.ua: тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.52 по линии БК betking.

