Ньюкасл – Вест Хем – 3:1. Сороки взлетели трижды. Видео голов и обзор

Ньюкасл одержал домашнюю победу над Вест Хэмом (3:1) в матче 37-го тура Английской Премьер-лиги.

Хозяева поля забили три мяча в ворота молотобойцев, уничтожив их шансы на выживание.

У сорок отличился Нико Вольтемаде, а затем Вильям Осула оформил дубль.

У гостей отличился Валентин Кастельянос забил гол престижа. Вест Хэм может спасти от вылета из АПЛ только чудо.

АПЛ. 37-й тур, 17 мая 2026

Ньюкасл – Вест Хэм – 3:1

Голы: Вольтемаде, 15, Осула, 19, 65 – Кастельянос, 69

