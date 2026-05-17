  4. Ньюкасл – Вест Хем – 3:1. Сороки взлетели трижды. Видео голов и обзор
Чемпионат Англии
Ньюкасл
17.05.2026 19:30 – FT 3 : 1
Вест Хэм
17 мая 2026, 23:57 |
Смотрите видеообзор матча 37-го тура АПЛ

Ньюкасл одержал домашнюю победу над Вест Хэмом (3:1) в матче 37-го тура Английской Премьер-лиги.

Хозяева поля забили три мяча в ворота молотобойцев, уничтожив их шансы на выживание.

У сорок отличился Нико Вольтемаде, а затем Вильям Осула оформил дубль.

У гостей отличился Валентин Кастельянос забил гол престижа. Вест Хэм может спасти от вылета из АПЛ только чудо.

АПЛ. 37-й тур, 17 мая 2026

Ньюкасл – Вест Хэм – 3:1

Голы: Вольтемаде, 15, Осула, 19, 65 – Кастельянос, 69

Видео голов и обзор матча

События матча

69’
ГОЛ ! Мяч забил Валентин Кастельянос (Вест Хэм), асcист Мадс Хермансен.
65’
ГОЛ ! Мяч забил Уильям Осула (Ньюкасл), асcист Джозеф Уиллок.
19’
ГОЛ ! Мяч забил Уильям Осула (Ньюкасл), асcист Джейкоб Рэмси.
15’
ГОЛ ! Мяч забил Ник Вольтемаде (Ньюкасл), асcист Харви Барнс.
