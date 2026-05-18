Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Жена Малиновского призналась, почему Руслан оставил ее одну в Италии
18 мая 2026, 08:32
Жена Малиновского призналась, почему Руслан оставил ее одну в Италии

Она утверждает, что другого варианта не было

Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Жена полузащитника итальянского «Дженоа» Руслана Малиновского Роксана прокомментировала уход украинца из итальянского клуба по окончании сезона.

– И зачем переходить к туркам?

– Потому что в Генуе не было вариантов остаться! – отметила Малиновская.

Ожидается, что Малиновский продолжит карьеру в турецком «Трабзонспоре».

В текущем сезоне на счету Руслана Малиновского 34 матча на клубном уровне, в которых он отличился шестью забитыми мячами и тремя голевыми передачами.

В составе «Трабзонспора» выступают два украинца: защитник Арсений Батагов и вингер Александр Зубков.

Дмитрий Олийченко Источник: Трибуна
Почему он к туркам перещел это понятно.
А вот почему она осталась одна в италии и не поехала с мужем так и не обьяснили
мабуть не тільки з Генуї, а загалом з італійських клубів пропозицій не було...
Нема що коментувати. Їхня сімейна справа. 
