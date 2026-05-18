Жена Малиновского призналась, почему Руслан оставил ее одну в Италии
Она утверждает, что другого варианта не было
Жена полузащитника итальянского «Дженоа» Руслана Малиновского Роксана прокомментировала уход украинца из итальянского клуба по окончании сезона.
– И зачем переходить к туркам?
– Потому что в Генуе не было вариантов остаться! – отметила Малиновская.
Ожидается, что Малиновский продолжит карьеру в турецком «Трабзонспоре».
В текущем сезоне на счету Руслана Малиновского 34 матча на клубном уровне, в которых он отличился шестью забитыми мячами и тремя голевыми передачами.
В составе «Трабзонспора» выступают два украинца: защитник Арсений Батагов и вингер Александр Зубков.
А вот почему она осталась одна в италии и не поехала с мужем так и не обьяснили