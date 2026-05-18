Жена Малиновского призналась, почему Руслан оставил ее одну в Италии

Жена полузащитника итальянского «Дженоа» Руслана Малиновского Роксана прокомментировала уход украинца из итальянского клуба по окончании сезона.

– И зачем переходить к туркам?

– Потому что в Генуе не было вариантов остаться! – отметила Малиновская.

Ожидается, что Малиновский продолжит карьеру в турецком «Трабзонспоре».

В текущем сезоне на счету Руслана Малиновского 34 матча на клубном уровне, в которых он отличился шестью забитыми мячами и тремя голевыми передачами.

В составе «Трабзонспора» выступают два украинца: защитник Арсений Батагов и вингер Александр Зубков.