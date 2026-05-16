ЮКСА – Буковина – 0:5. Урок от чемпиона. Видео голов и обзор матча

В пятницу, 15 мая, в Буче прошел матч 28-го тура Первой лиги. Уже оформившая чемпионство «Буковина» разобралась с ФК ЮКСА.

«Буковина» открыла счет на 10-й минуте. Виталий Дахновский после подачи со штрафного переправил мяч в сетку.

Вскоре счет стал 0:2. На 21-й минуте забил Иван Тищенко.

Третий гол ЮКСА пропустила на 36-й минуте. Алексей Жданович в попытке прервать передачу срезал мяч в свои ворота.

«Буковина» продолжила забивать и во втором тайме. На 62-й минуте дубль оформил Иван Тищенко. А спустя две минуты гол на свой счет записал Евгений Подлепенец.

Первая лига. 28-й тур. Буча, стадион «Юбилейный». 15 мая

ЮКСА (Тарасовка) – «Буковина» (Черновцы) – 0:5

Голы: Дахновский, 10, Тищенко, 21, 62, Жданович, 36, (автогол), Подлепенец, 64

