  4. ЮКСА – Буковина – 0:5. Урок от чемпиона. Видео голов и обзор матча
ЮКСА – Буковина – 0:5. Урок от чемпиона. Видео голов и обзор матча

Команда Сергея Шищенко одержала очередную уверенную победу

ФК ЮКСА

В пятницу, 15 мая, в Буче прошел матч 28-го тура Первой лиги. Уже оформившая чемпионство «Буковина» разобралась с ФК ЮКСА.

«Буковина» открыла счет на 10-й минуте. Виталий Дахновский после подачи со штрафного переправил мяч в сетку.

Вскоре счет стал 0:2. На 21-й минуте забил Иван Тищенко.

Третий гол ЮКСА пропустила на 36-й минуте. Алексей Жданович в попытке прервать передачу срезал мяч в свои ворота.

«Буковина» продолжила забивать и во втором тайме. На 62-й минуте дубль оформил Иван Тищенко. А спустя две минуты гол на свой счет записал Евгений Подлепенец.

Первая лига. 28-й тур. Буча, стадион «Юбилейный». 15 мая

ЮКСА (Тарасовка) – «Буковина» (Черновцы) – 0:5

Голы: Дахновский, 10, Тищенко, 21, 62, Жданович, 36, (автогол), Подлепенец, 64

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

События матча

62’
ГОЛ ! Мяч забил Евгений Пидлепенец (Буковина).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Иван Тищенко (Буковина).
36’
ГОЛ ! Автогол забил Oleksii Zhdanovych (ЮКСА).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Иван Тищенко (Буковина).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Виталий Дахновский (Буковина).
