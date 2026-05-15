Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Очередной разгром. Буковина не оставила шансов ФК ЮКСА
Первая лига
ЮКСА
15.05.2026 15:00 – FT 0 : 5
Буковина
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
15 мая 2026, 17:33 |
405
1

Очередной разгром. Буковина не оставила шансов ФК ЮКСА

Поединок ЮКСА – «Буковина» завершился со счетом 0:5

15 мая 2026, 17:33 |
405
1 Comments
Очередной разгром. Буковина не оставила шансов ФК ЮКСА
ФК Буковина

В пятницу, 15 мая, в Буче состоялся матч 28-го тура Первой лиги. ЮКСА принимала «Буковину», уже оформившую чемпионство.

Гости открыли счет на 10-й минуте. После подачи со штрафного Виталий Дахновский переправил мяч в сетку.

Вскоре счет стал 0:2. На 21-й минуте отличился Иван Тищенко.

На 24-й минуте произошел неприятный эпизод. Петр Стасюк в столкновении с Романом Ювхимцом неудачно приземлился на газон и повредил плечо. Игрока с поля забрала бригада скорой помощи.

Третий гол ЮКСА пропустила на 36-й минуте. Алексей Жданович в попытке прервать передачу срезал мяч в свои ворота.

Едва команды начали второй тайм, как прозвучал сигнал воздушной тревоги. К счастью, пауза была непродолжительной.

«Буковина» продолжила забивать. На 62-й минуте дубль оформил Иван Тищенко. А спустя две минуты гол на свой счет записал Евгений Подлепенец.

Первая лига. 28-й тур. Буча, стадион «Юбилейный». 15 мая

ЮКСА (Тарасовка) – «Буковина» (Черновцы) – 0:5

Голы: Дахновский, 10, Тищенко, 21, 62, Жданович, 36, (автогол), Подлепенец, 64

Видеозапись матча

События матча

62’
ГОЛ ! Мяч забил Евгений Пидлепенец (Буковина).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Иван Тищенко (Буковина).
36’
ГОЛ ! Автогол забил Oleksii Zhdanovych (ЮКСА).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Иван Тищенко (Буковина).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Виталий Дахновский (Буковина).
По теме:
Сергей ШИЩЕНКО: «Получилась очень качественная игра в атаке»
Федорчук раскрыл истинные причины конфликта с руководством Вереса
Подсуживал ли арбитр Полесью? Ответ Риццоли и стоп-кадр
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Буковина Черновцы ЮКСА Тарасовка Евгений Подлепенец Иван Тищенко Виталий Дахновский
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(18)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо определилось с тренером на сезон 2026/27. Известно, что ждет Костюка
Футбол | 15 мая 2026, 11:11 6
Динамо определилось с тренером на сезон 2026/27. Известно, что ждет Костюка
Динамо определилось с тренером на сезон 2026/27. Известно, что ждет Костюка

Руководство киевского клуба решило продлить сотрудничество с украинским специалистом на два года

Алексей Гуцуляк принял окончательное решение относительно своего будущего
Футбол | 15 мая 2026, 07:38 7
Алексей Гуцуляк принял окончательное решение относительно своего будущего
Алексей Гуцуляк принял окончательное решение относительно своего будущего

Футболист покинет «Полесье»

Сергей Ребров выбрал себе новую команду и выдвинул жесткие условия
Футбол | 15.05.2026, 08:08
Сергей Ребров выбрал себе новую команду и выдвинул жесткие условия
Сергей Ребров выбрал себе новую команду и выдвинул жесткие условия
Бой Усик – Верховен претерпел неожиданные изменения
Бокс | 15.05.2026, 09:27
Бой Усик – Верховен претерпел неожиданные изменения
Бой Усик – Верховен претерпел неожиданные изменения
Легенда Металлиста бросил сборную ради клубной работы
Футбол | 15.05.2026, 16:18
Легенда Металлиста бросил сборную ради клубной работы
Легенда Металлиста бросил сборную ради клубной работы
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
В Буковине, как и в Шахтёре - профессионалы. Играют на победы, даже когда задачи решены!
Ответить
0
Популярные новости
Александр УСИК: «Этот супертяж – машина. Он станет абсолютом»
Александр УСИК: «Этот супертяж – машина. Он станет абсолютом»
14.05.2026, 05:32 3
Бокс
Шанс для Свитолиной. Определена финальная пара супертурнира WTA 1000 в Риме
Шанс для Свитолиной. Определена финальная пара супертурнира WTA 1000 в Риме
15.05.2026, 06:45 11
Теннис
Ребров внес залог за Ермака. Сумма впечатляет
Ребров внес залог за Ермака. Сумма впечатляет
15.05.2026, 10:25 157
Футбол
Новичок донецкого Шахтера отказался выступать за клуб
Новичок донецкого Шахтера отказался выступать за клуб
14.05.2026, 09:15
Футбол
Футболист Динамо, отказавшийся играть в Украине, получил плохую новость
Футболист Динамо, отказавшийся играть в Украине, получил плохую новость
14.05.2026, 08:48 16
Футбол
Элина Свитолина – Ига Свентек. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Риме
Элина Свитолина – Ига Свентек. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Риме
14.05.2026, 21:01 12
Теннис
Шахтеру нравится лидер Динамо. Колоссальная сумма трансфера
Шахтеру нравится лидер Динамо. Колоссальная сумма трансфера
15.05.2026, 09:06 29
Футбол
Один из лучших тренеров в боксе признался, кто скоро победит Усика
Один из лучших тренеров в боксе признался, кто скоро победит Усика
14.05.2026, 04:42 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем