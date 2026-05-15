Очередной разгром. Буковина не оставила шансов ФК ЮКСА

В пятницу, 15 мая, в Буче состоялся матч 28-го тура Первой лиги. ЮКСА принимала «Буковину», уже оформившую чемпионство.

Гости открыли счет на 10-й минуте. После подачи со штрафного Виталий Дахновский переправил мяч в сетку.

Вскоре счет стал 0:2. На 21-й минуте отличился Иван Тищенко.

На 24-й минуте произошел неприятный эпизод. Петр Стасюк в столкновении с Романом Ювхимцом неудачно приземлился на газон и повредил плечо. Игрока с поля забрала бригада скорой помощи.

Третий гол ЮКСА пропустила на 36-й минуте. Алексей Жданович в попытке прервать передачу срезал мяч в свои ворота.

Едва команды начали второй тайм, как прозвучал сигнал воздушной тревоги. К счастью, пауза была непродолжительной.

«Буковина» продолжила забивать. На 62-й минуте дубль оформил Иван Тищенко. А спустя две минуты гол на свой счет записал Евгений Подлепенец.

Первая лига. 28-й тур. Буча, стадион «Юбилейный». 15 мая

ЮКСА (Тарасовка) – «Буковина» (Черновцы) – 0:5

Голы: Дахновский, 10, Тищенко, 21, 62, Жданович, 36, (автогол), Подлепенец, 64

