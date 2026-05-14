14 мая 2026, 11:07 | Обновлено 14 мая 2026, 11:13
В пятницу, 15 мая, состоится поединок 28-го тура Первой лиги Украины между «ЮКСА» и «Буковиной». По киевскому времени игра начнется в 15.00.

Совершенно неплохие результаты в текущем сезоне демонстрируют «крестоносцы». За 27 поединков Первой лиги коллективу удалось набрать 33 очка, пока позволяют ему находиться на 7-й строчке общего зачета. Расстояние от зоны переходных игр еще не слишком безопасно – всего 3 зачетных пункта. Столько отделяет команду от «Виктории» с 6-й позиции.

Кубок Украины «ЮКСА» покинула еще на стадии 1/32 финала – клубу засчитали тех поражение против винницкой «Нивы» из-за выхода незаявленного игрока.

А вот черновицкая команда в текущем сезоне бьет все рекорды. После 27 туров Первой лиги на балансе «Буковины» есть 75 баллов, позволяющих ей возглавлять турнирную таблицу. Коллектив уже обеспечил себе чемпионство и выход в Премьер-лигу – расстояние от ближайшего конкурента «Черноморца» составляет уже 17 очков.

В Кубке Украины черно-желтые переиграли «Авангард», «Карпаты», «Ниву» и «ЛНЗ», однако уступили киевскому «Динамо» со счетом 3:0 на стадии полуфинала.

Личные встречи

Коллектвы встречались между собой только трижды – в каждом из этих поединков победила «Буковина».

Интересные факты

  • «Буковина» забила 60, а пропустила только 18 голов в текущем сезоне Первой лиги Украины – лучшие показатели среди всех команд.
  • В последних 5-х играх «ЮКСА» победила только 1 раз.
  • «ЮКСА» не может сохранить ворота сухими уже 6 матчей подряд.

Прогноз Sport.ua: тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.6 по линии БК betking.

