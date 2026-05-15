  Черноморец – Левый Берег. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины
Черноморец
Левый Берег
15 мая 2026, 16:15 | Обновлено 15 мая 2026, 16:22
Черноморец – Левый Берег. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины

Матч начнется 16 мая в 21:30 по Киеву

В субботу, 16 мая, состоится поединок 28-го тура Первой лиги Украины между «Черноморцем» и «Левым Берегом». По киевскому времени игра начнется в 16:30.

Совершенно неплохие результаты демонстрирует прошлогодний участник Премьер-лиги в текущем сезоне. После 27 туров Первой лиги Украины на балансе одесситов уже 58 баллов, что пока позволяют ему находиться на 2-й строчке турнирной таблицы. Расстояние от лидера уже недостижимо, а вот ближайший конкурент, «Левый Берег», отстает всего на 2 балла, так что эта игра может стать решающей в борьбе за прямое повышение к элите.

В Кубке Англии «Черноморец» не поразил – коллектив выбил луганскую «Зарю», однако на стадии 1/16 финала уступил любительскому «Агротеху Тишковка».

Киевляне, выступавшие в прошлом году в Премьер-лиге, демонстрируют почти такие же результаты. За 27 поединков чемпионата клуба удалось добыть в борьбе 56 очков, что и позволяет ему находиться на 3-м месте турнирной таблицы. Как уже упоминалось ранее, расстояние от 2-й ступени и прямого повышения в Премьер-лигу составляет всего 2 очка.

В национальном кубке «Левый Берег» обыграл «Кудровку», но уступил сумскую «Викторию» на стадии 1/16 финала.

Личные встречи

Коллективы встречались между собой только 4 раза. За это время дважды побеждал «Левый Берег», 1 выигрыш завоевал «Черноморец», а 1 поединок завершился вничью.

Интересные факты

  • В 4/5 предыдущих играх «Черноморца» было забито более 2.5 гола.
  • В последних 5 матчах Первой лиги «Левый Берег» пропустил всего 1 гол.
  • «Черноморец» победил в каждом из 5 домашних матчей.

Прогноз Sport.ua: тотал более 2 с коэффициентом 1.6 по линии БК betking.

Автор? Чорноморець в кубку Англії? Дибіли.
