В субботу, 16 мая, состоится поединок 28-го тура Первой лиги Украины между «Черноморцем» и «Левым Берегом». По киевскому времени игра начнется в 16:30.



Черноморец



Совершенно неплохие результаты демонстрирует прошлогодний участник Премьер-лиги в текущем сезоне. После 27 туров Первой лиги Украины на балансе одесситов уже 58 баллов, что пока позволяют ему находиться на 2-й строчке турнирной таблицы. Расстояние от лидера уже недостижимо, а вот ближайший конкурент, «Левый Берег», отстает всего на 2 балла, так что эта игра может стать решающей в борьбе за прямое повышение к элите.



В Кубке Англии «Черноморец» не поразил – коллектив выбил луганскую «Зарю», однако на стадии 1/16 финала уступил любительскому «Агротеху Тишковка».



Левый Берег



Киевляне, выступавшие в прошлом году в Премьер-лиге, демонстрируют почти такие же результаты. За 27 поединков чемпионата клуба удалось добыть в борьбе 56 очков, что и позволяет ему находиться на 3-м месте турнирной таблицы. Как уже упоминалось ранее, расстояние от 2-й ступени и прямого повышения в Премьер-лигу составляет всего 2 очка.



В национальном кубке «Левый Берег» обыграл «Кудровку», но уступил сумскую «Викторию» на стадии 1/16 финала.



Личные встречи



Коллективы встречались между собой только 4 раза. За это время дважды побеждал «Левый Берег», 1 выигрыш завоевал «Черноморец», а 1 поединок завершился вничью.



Интересные факты

В 4/5 предыдущих играх «Черноморца» было забито более 2.5 гола.

В последних 5 матчах Первой лиги «Левый Берег» пропустил всего 1 гол.

«Черноморец» победил в каждом из 5 домашних матчей.

Прогноз Sport.ua: тотал более 2 с коэффициентом 1.6 по линии БК betking.