«Наша связь крепка». Моуриньо выбрал сторону в конфликте Мбаппе и Арбелоа

Бывший тренер «Реала» Жозе Моуриньо отреагировал на очередной конфликт в мадридском клубе.

Накануне глава «сливочных» Альваро Арбелоа публично поспорил с главной звездой команды Килианом Мбаппе, которого тренер отказался выпускать с первых минут на матч с «Овьедо».

Моуриньо признался, что испанский специалист является его другом, поэтому он его поддерживает.

«Мне жаль, потому что Арбелоа — друг, он один из тех, кто отдавал душу и жизнь, когда был моим игроком. Теперь, когда он менеджер «Реала», наша связь еще крепче. Я хочу, чтобы у него все сложилось хорошо», — сказал Жозе.

Ранее сообщалось, что руководство «Реала» хочет уволить Арбелоа и назначить на его место Моуриньо.