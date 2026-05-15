«Наша связь крепка». Моуриньо выбрал сторону в конфликте Мбаппе и Арбелоа
Португалец поддержал тренера Реала
Бывший тренер «Реала» Жозе Моуриньо отреагировал на очередной конфликт в мадридском клубе.
Накануне глава «сливочных» Альваро Арбелоа публично поспорил с главной звездой команды Килианом Мбаппе, которого тренер отказался выпускать с первых минут на матч с «Овьедо».
Моуриньо признался, что испанский специалист является его другом, поэтому он его поддерживает.
«Мне жаль, потому что Арбелоа — друг, он один из тех, кто отдавал душу и жизнь, когда был моим игроком. Теперь, когда он менеджер «Реала», наша связь еще крепче. Я хочу, чтобы у него все сложилось хорошо», — сказал Жозе.
Ранее сообщалось, что руководство «Реала» хочет уволить Арбелоа и назначить на его место Моуриньо.
