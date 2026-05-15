  4. «Наша связь крепка». Моуриньо выбрал сторону в конфликте Мбаппе и Арбелоа
Испания
15 мая 2026, 16:38 | Обновлено 15 мая 2026, 16:45
«Наша связь крепка». Моуриньо выбрал сторону в конфликте Мбаппе и Арбелоа

Португалец поддержал тренера Реала

15 мая 2026, 16:38 | Обновлено 15 мая 2026, 16:45
Getty Images/Global Images Ukraine. Моуринью и Мбаппе

Бывший тренер «Реала» Жозе Моуриньо отреагировал на очередной конфликт в мадридском клубе.

Накануне глава «сливочных» Альваро Арбелоа публично поспорил с главной звездой команды Килианом Мбаппе, которого тренер отказался выпускать с первых минут на матч с «Овьедо».

Моуриньо признался, что испанский специалист является его другом, поэтому он его поддерживает.

«Мне жаль, потому что Арбелоа — друг, он один из тех, кто отдавал душу и жизнь, когда был моим игроком. Теперь, когда он менеджер «Реала», наша связь еще крепче. Я хочу, чтобы у него все сложилось хорошо», — сказал Жозе.

Ранее сообщалось, что руководство «Реала» хочет уволить Арбелоа и назначить на его место Моуриньо.

Альваро Арбелоа Реал Мадрид Жозе Моуриньо Килиан Мбаппе чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Андрей Плыгун Источник: Фабрицио Романо
